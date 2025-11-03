個股／目標價又上調 南亞科憑什麼？

財經中心／廖珪如報導

隨著記憶體在資料中心、算力節省等各方面運用擴張，今年下半年以來記憶體族群望到不行，其中記憶體廠南亞科（2408）將受惠DDR4長期供給收縮與價格飆升，預期2026年營收將年增逾一倍、每股盈餘達20.98元，維持「增加持股」評等並上調目標價至180元，以2026年每股淨值的2.5倍本淨比計算。

凱基投顧在最新報告中指出，，全球DDR4市場自今年下半年起進入實質供給短缺階段。模組廠與代理商庫存吃緊，現貨價持續上揚；三星自2026年起將把1z製程主力轉向GDDR6，消費型DDR4產量大幅減少，實際供應已逼近產品生命末期。南亞科則在3Q25至4Q26期間將月投片量自6萬片提升至6.5萬片，新增產能以1B製程為主，其中大部分仍生產DDR4。

凱基預估，2026年全球DDR4供需缺口約達28%，南亞科的平均銷售單價（ASP）將持續上修，1Q至2Q26漲幅分別達15%與10%，全年合約價可望維持每顆12美元的高檔水準。該行將公司2026年營收預估上修至1,484億元，毛利率可達59.2%。隨著韓系與美系記憶體廠將重心轉向DDR5與HBM產品，DDR4市場的定價主導權正由南亞科掌握。凱基報告中指出，別讓歷史經驗限制了你對合約價漲幅的想像，此輪漲勢並非短期庫存修正，而是結構性供給收縮所驅動。

凱基認為，南亞科正從循環型製造商轉變為價格制定者，在高毛利可延續的情況下，預期2026年將維持高獲利水準，並重新獲得市場的估值重評。

