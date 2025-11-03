個股／目標價又上調 南亞科憑什麼？
財經中心／廖珪如報導
隨著記憶體在資料中心、算力節省等各方面運用擴張，今年下半年以來記憶體族群望到不行，其中記憶體廠南亞科（2408）將受惠DDR4長期供給收縮與價格飆升，預期2026年營收將年增逾一倍、每股盈餘達20.98元，維持「增加持股」評等並上調目標價至180元，以2026年每股淨值的2.5倍本淨比計算。
凱基投顧在最新報告中指出，，全球DDR4市場自今年下半年起進入實質供給短缺階段。模組廠與代理商庫存吃緊，現貨價持續上揚；三星自2026年起將把1z製程主力轉向GDDR6，消費型DDR4產量大幅減少，實際供應已逼近產品生命末期。南亞科則在3Q25至4Q26期間將月投片量自6萬片提升至6.5萬片，新增產能以1B製程為主，其中大部分仍生產DDR4。
凱基預估，2026年全球DDR4供需缺口約達28%，南亞科的平均銷售單價（ASP）將持續上修，1Q至2Q26漲幅分別達15%與10%，全年合約價可望維持每顆12美元的高檔水準。該行將公司2026年營收預估上修至1,484億元，毛利率可達59.2%。隨著韓系與美系記憶體廠將重心轉向DDR5與HBM產品，DDR4市場的定價主導權正由南亞科掌握。凱基報告中指出，別讓歷史經驗限制了你對合約價漲幅的想像，此輪漲勢並非短期庫存修正，而是結構性供給收縮所驅動。
凱基認為，南亞科正從循環型製造商轉變為價格制定者，在高毛利可延續的情況下，預期2026年將維持高獲利水準，並重新獲得市場的估值重評。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
不是吃藥or喝酒！研究揭「1事」最能助眠：睡得沉又香
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
造船、綠能崛起 台灣怎麼賺？
其他人也在看
AI推論需求爆發 慧榮估2026年DRAM、NAND全面短缺
記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章指出，AI 推論需求爆發，帶動全球記憶體市場進入「結構性缺貨」階段，預估 2026 年 DRAM 與 NAND Flash 都將呈現全年性短缺。鉅亨網 ・ 1 天前
各擁題材 創意、金居法人讚
熱門電子股股價持續攻高，直逼前波高點。IP高價指標創意（3443）受惠AI ASIC進入量產，營運進入新里程碑，金控旗下投顧給予1,800元推測合理股價；中信投顧則看好，HVLP4以上銅箔具高技術門檻，有助金居（8358）鞏固下世代AI伺服器銅箔升級潮的核心地位，給予「買進」投資評等。工商時報 ・ 4 小時前
記憶體仍在缺貨 慧榮：明年DRAM、NAND短缺
[NOWnews今日新聞]記憶體近期喊出漲價潮，帶動相關股價強勢走高，與各大記憶體廠緊密合作的慧榮科技總經理苟嘉章昨（1）日表示，這次記憶體缺貨產業結構性變化，30年來罕見，超過疫情時台積電晶片缺貨的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
菲國眼科義診 呵護先天性白內障兄妹
菲律賓慈濟志工，關懷了一戶家庭，男主人「達尼洛」的孩子們，都遺傳了他的白內障，生活、讀書都因此有很大的障礙。菲律賓慈濟眼科中心醫療團隊，為他們仔細檢查後，達尼洛因為已經年長不適合手術，但他希望孩子...大愛電視 ・ 2 小時前
宜縣府響應「不倒騎士‧騎出生命」 單車環臺圓夢活動
為鼓勵癌友走出陰霾、勇敢迎向新生活，宜蘭縣政府響應台灣抗癌協會舉辦的「不倒騎士‧騎出生命」單車環臺圓夢之旅，於3日在縣府文康中心辦理歡迎活動。現場邀請癌友現身說法，分享抗癌歷程，以「用生命影響生命」的核心精神，呼籲社會各界共同關懷癌友，凝聚更多支持與鼓勵的力量。「不倒騎士」活動自民國100年起展開，今年邁入第13屆，持續以單車環島的方式推廣「運動抗癌、癌症不來」理念。本次活動共有約50位的抗癌勇士與陪騎志工參與，於11月2日至11月11日期間，完成為期10天、總長約1,100公里的環臺挑戰。宜蘭縣為全臺首站抵達，象徵勇氣與希望的啟程。林茂盛代理縣長特別到場迎接不倒騎士團隊，表達對這群生命鬥士的敬意與支持；並表示隨著人口老化、飲食與生活習慣改變、環境中致癌物質等因素，癌症發生人數逐年增加。透過這項活動，不僅能激勵癌友彼此打氣，也提醒民眾正視健康管理與定期篩檢的重要性。癌症自民國71年以來，已連續43年位居國人死因之首，平均每4分2秒就有1人確診。為守護縣民健康，宜蘭縣政府衛生局整合轄內醫療院所與各鄉（鎮、市）衛生所，持續提供免費的「六癌篩檢」服務（包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌台灣好新聞 ・ 2 小時前
《台北股市》台積電開高 AI、DRAM助攻逼近歷史高點
【時報-台北電】聯準會主席放鷹，四大指數漲幅收斂，目前盤後美股指貨走揚。台積電(2330)今開高10元至1510元，台股漲20點開出，開高走高，盤初漲200點上攻28400點，呈現高檔盤堅之架構。 台積電續穩歷史高檔，神達等AI指標股強攻，南亞科率DRAM股再攻高，台股開高走高，仍在所有均線之上。9時18分止，台股最高漲209點至28442點，距上周四歷史高點28527點僅差85點。 目前美股指貨走揚，台股由台積電率電子股走升，台股增量上攻。早盤以台積電及聯電、PCB、DRAM雙雄續強。 亞馬遜財報優於預期，激勵上周五美股續強，然受到鮑爾鷹派言論影響，美公債殖利率上漲，四大指數漲幅收斂，漲幅介於0.18%至0.61%，台積電ADR下跌0.92%。 國票投顧表示，加權指數短均持續向上，多方氣勢未變，短線上仍可偏多看待。目前台股位居高檔，可留意具題材且營收動能支撐之族群，其中AI伺服器需求居高不下，進一步推升散熱市場的熱度，且目前傳統的氣冷已逐漸逼到極限，液冷的導入以及滲透率正在加速提升，相關個股可留意布局機會。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 23 小時前
晶圓代工漲價、記憶體吃緊…智慧型手機 成本壓力山大
全球智慧型手機市場於2025年第三季迎來強勁復甦。研調機構Counterpoint指出，第三季全球智慧型手機合併營收達1,120億美元，年增5％，創下歷年第三季新高，顯示終端市場持續回溫；其中，OPPO奪下最高平均售價（ASP）成長率。業者表示，隨著台積電調漲晶圓代工報價，加上記憶體供應吃緊，恐推升電子產品整體價格。工商時報 ・ 4 小時前
金百利克拉克砸1.5兆元收購嘉安家護 組個人消費用品巨獸
（中央社紐約3日綜合外電報導）美國消費用品大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark）宣布以487億美元（約新台幣1兆5000億元）買下美國衛生用品大廠嘉安家護（Kenvue），組成年營收近1兆元台幣的消費品巨獸。中央社 ・ 9 小時前
瀚宇博、精成科 推進跨區擴產
AI伺服器與高階交換器需求持續升溫，PSA華科事業群旗下瀚宇博（5469）與精成科（6191）第三季營運表現穩健，並同步揭示跨區擴產藍圖。工商時報 ・ 4 小時前
盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了
外資（3）日雖轉為賣超84.5億元，三大法人合計賣超85億元，但台股在權值與金融股撐盤下仍強彈101.24點，收在28,334.59點，成交量5,623億元。整體盤勢受美股財報偏多激勵，但國際政經局勢波濤洶湧，美最高法院將於11月5日開啟關稅辯論、聯邦政府關門危機未解，每天造成經濟損失達150億美元，聯準會主席鮑威爾談話偏鷹、川普又放話要重啟核試，市場避險氣氛升高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
AI零組件供應鏈撐盤＋台積電拉尾盤，指數收紅維持在5日線之上
【財訊快報／方亞申】台股月線6連紅，尤其10月大漲2412點或9.34%，週一、11月開盤第一天，亞洲股市漲多跌少，台股震盪上升，不過買盤並不強，盤中一度跌破平盤，尾盤台積電(2330)拉升，以及AI供應鏈大多收紅，僅電子下游代工股鴻海(2317)等下跌，指數終場收在28334.59點，上漲101.24點或0.36%，成交量5632.36億元。一般11月漲多跌少，台積電及AI供應鏈是焦點所在。美國股市10月份歷經財報公布，僅臉書、甲骨文及微軟表現較弱，其他如特斯拉、蘋果、輝達、美光、谷歌、亞馬遜等表現都不錯；加上聯準會降息、美中關稅談判狀況不差，雖美國政府關閉，但情況不算太糟，四大指數全面都創歷史新高，只要10日線不破，大致上上升趨勢不變。而11月份超微、博通及輝達將公布季報，理論上利多高於利空，尤其輝達在GTC DC召開大會，公布大公司對於AI伺服器需求殷切，並提出美國能源部及投資諾基亞10億美元邁向6G，對於後市新AI晶片一一排上推出時程，股價登上200美元，市值一度超過5兆美元。而超微也與美國政府合作，博通及英特爾業績不錯，晶片大廠超微也達成價值10億美元與美國政府的人工智慧（A財訊快報 ・ 1 小時前
超級消費品牌巨頭誕生！衛生紙大廠金百利克拉克 1.5兆收購露得清母公司
在台灣以衛生紙聞名的金百利克拉克公司（Kimberly-Clark），週一（3日）宣布以487億美元的價格併購生產退燒止痛藥Tylenol的Kenvue公司，將成為超級消費品牌巨頭。太報 ・ 10 小時前
市調機構：全球AI伺服器出貨量持續成長 輝達市占明年卻鬆動
市調機構TrendForce預估，2026年來自CSP、主權雲的需求穩健成長，加上AI推理應用蓬勃發展，預估全球AI伺服器出貨量將比今年增加20％以上，佔有整體伺服器出貨量比重將由今年不到15％、拉高至17.2％，TrendForce更大膽預估，明年輝達平台在全球AI伺服器的市佔率將比今年下滑。鏡報 ・ 15 小時前
耶誕旺季有個變數…記憶體缺貨
iPhone 17、Switch 2有望扮演今年耶誕商機雙箭頭，為科技廠業績注入暖流，惟近期記憶體大缺貨，也讓業者傷透腦...聯合新聞網 ・ 1 天前
今日股市備忘錄
＊股東會：無工商時報 ・ 4 小時前
《台北股市》11月4日股市備忘錄
【時報-台北電】11月4日股市備忘錄： ＊股東會：無 ＊除權息：牧德 ＊法說會：環球晶、文曄、新唐、世界、信邦、達發、愛普*、榮剛、弘裕、國邑*、華勝-KY、敦陽科、農林、幸康 ＊注意股票：華邦電、奇鋐、華城、中工、青松健康、AMAX-KY、沛爾生醫-創、尖點 ＊處置股票：華邦電、雙鍵、瀚荃 ＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：東元、至上、歐格、雙鍵(新聞來源 : 工商時報一證券新聞中心輯)時報資訊 ・ 1 小時前
《美股》收盤速報:亞馬遜、輝達、美光帶頭衝 標普、那指、費半收高
【時報-台北電】由亞馬遜、輝達、美光等AI概念股領軍，周一(11月3日)標普500、那指、費半收高。亞馬遜漲4%，並創下收盤新高，OpenAI與Amazon Web Services達成380億美元運算量能協議，該結盟並將立即採用數十萬顆輝達GPU。資料中心業者Iren與微軟達成5年97億美元協議，將為微軟提供輝達GB300 GPU量能，亦給晶片股帶來提振，美光漲近5%，輝達漲逾2%，台積電ADR漲1.47%。Iren飆升漲11%。微軟宣布已獲川普政府的出口許可，可在阿拉伯聯合大公國引進輝達晶片。微軟並表示，到2029年底，在阿聯的投資總額將達到152億美元。 ★四大指數 美股道瓊下跌226.19點或0.48%，收47,336.68點。 S&P500上漲11.77點或0.17%，收6,851.97點。 NASDAQ上漲109.77點或0.46%，收23,834.72點。 費城半導體上漲42.31點或0.59%，收7,270.97點。 ★11大類股 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.70% 科技類股(SPLRCT)漲0.39% 醫療類股(SPXHC)漲0.13% 公用事業類股(SPLR時報資訊 ・ 1 小時前
原料上漲，毛利率承壓 瀚宇博：啟動價格調整機制
針對原物料上漲導致銅箔基板（CCL）價格墊高、毛利率承壓，瀚宇博（5469）總經理陶正國表示，公司已啟動價格調整機制，其中高階產品轉嫁能力強，消費性產品反應速度相對較慢，預期成本變化將於未來季別逐步反映。工商時報 ・ 4 小時前
打造多元供應 拓凱擬擴建越南廠
碳纖維複合材料廠拓凱保守看待第四季營運，預估今年營收以美元計價成長，以新台幣計價則持平。因應地緣政治分險，拓凱計畫擴建越南二期新廠，打算導入飛機座椅椅背生產，全案最快明年送交董事會討論。工商時報 ・ 4 小時前
台塑四寶最先翻身的會是它？3主力產品跟上AI大浪 謝金河看好產業熱潮：大缺貨
AI產業帶動的算力需求讓記憶體產業重現榮景，歷經近幾年低迷的DRAM市場，隨著AI伺服器與高效能運算（HPC）需求暴增，價格自谷底反彈，台塑四寶的南亞科股價也顯著提升。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，記憶體大浪讓南亞科股價飆漲，是南亞的新轉捩點，最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司。謝金河提到，他的好同學彭福榮以南亞副總經理職銜，成為接替吳嘉昭的南......風傳媒 ・ 18 小時前