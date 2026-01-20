個股／美課記憶體關稅100% 南亞科新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

隨著 DRAM 產業供給結構出現根本性轉變，多家法人認為，記憶體價格已正式進入賣方市場（Seller’s Market），南亞科營運動能明確走出 2025 年景氣谷底，並由短期反彈轉為中期成長循環。包括群益、凱基及福邦投顧近期皆上調對南亞科（2408）的獲利與評價假設，最新目標價區間已提高至 340 至 356 元，一致維持「買進／增加持股」投資建議。

HBM 產能排擠效應顯現：傳統 DDR4 供不應求且價格具強勁支撐

法人指出，本波記憶體行情的核心在於供給端結構性收斂。隨著 AI 伺服器需求爆發，國際三大記憶體原廠持續將產能與資本支出集中於高毛利的 HBM 與先進製程 DDR5，使傳統 DDR4 與 LPDDR4 產能長期受限。由於 HBM 製程高度占用晶圓面積，進一步排擠 Commodity DRAM 產出，導致 DDR4 市場供不應求，價格具備明確下檔支撐。

第四季獲利結構翻轉：ASP 季增三成帶動單季 EPS 衝上 3.58 元

就近期營運表現觀察，南亞科 2025 年第四季營收達 300.94 億元，季增逾六成、年增超過三倍，主要受惠 DRAM 平均銷售價格（ASP）季增逾三成，出貨量亦呈雙位數成長。產品組合改善與折舊費用下降帶動毛利率大幅回升至約 49%，單季稅後 EPS 達 3.58 元，顯示獲利結構已明顯翻轉，全年 EPS 亦回升至 2 元以上水準。

法人預估分歧但趨勢看正：2026 年 EPS 有望挑戰 39 元歷史高峰

展望 2026 年，法人對南亞科獲利預估分歧，主要反映對 ASP 續航力的假設差異。群益投顧預估 2026 年稅後 EPS 約 21.57 元，目標價上調至 356 元；凱基投顧則認為高淨利率可維持更長時間，並看好 WoW（Wafer-on-Wafer）專案自 2026 年起貢獻營收，將 2026 年 EPS 上修至 39.04 元；福邦投顧則採 3.8 倍 PBR 評價，目標價設定為 340 元。

關稅風險轉嫁能力明確：DRAM 供不應求使美方制裁衝擊可控

針對市場關注的美國關稅風險，法人普遍認為影響有限。即便美國未來對非本土生產的記憶體產品課徵高額關稅，在目前 DRAM 供不應求的賣方市場環境下，價格轉嫁能力明確，加上南亞科直接輸美比重偏低，對整體營運衝擊相對可控。

資本支出聚焦新廠擴建：500 億預算支撐 2027 年下一世代產能布局

資本支出方面，南亞科規劃 2026 年資本支出將提升至 500 億元，其中約七成用於新廠廠務與無塵室工程，其餘投入設備採購。新廠預計於 2027 年上半年量產，長期目標為 2028 年上半年月產能達 1.5 萬至 2 萬片。法人指出，短期折舊費用仍處於下降趨勢，有助於支撐 2026 年獲利表現，新廠量產後才會重新墊高折舊。

