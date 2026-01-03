個股／被外資譽無人能敵王者 京元電目標價曝

財經中心／廖珪如報導

外資Aletheia資本在最新發布的個股報告中，將半導體測試大廠京元電子（2449）譽為「無人能敵的王者」，強調其在高功率燒錄測試技術上的絕對領導地位，並將其目標價由300元大升至400元，潛在股價上漲空間逾六成。

Aletheia資本指出，京元電所以能從競爭對手中脫穎而出，關鍵在於其具備處理下一代AI GPU及ASIC所需的高功率燒錄測試能力。隨著晶片功耗不斷攀升，京元電已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近完成。

外包封測佔比高 高階測試強

相較之下，多數競爭對手仍在2kW以下。這項技術差距使京元電與頂尖AI客戶如輝達、博通的合作關係更為穩固。京元電在全球外包封測（OSAT）市場佔比約5-7%，專攻高階測試，預計2024-2031年市場從447億美元成長至765億美元，年複合成長率8%，2026年營收有望挑戰新高，來自AI和HPC訂單）。京元電子提供晶圓探針、最終產品測試、燒機（burn‑in）等服務，並涵蓋晶片後段製程的磨薄、切割及挑取。公司擁有逾 4,300 台測試平台和 4,700 套測試設備。

快速交貨 持續研發新技術

以 8 吋晶圓計算，京元電月晶圓探針能力約 75 萬片，成品測試月產能可達 15 億顆 IC。測試範圍涵蓋記憶體、邏輯/混合訊號、系統單晶片（SoC）、CIS/CCD 影像感測器、LCD 驅動 IC、射頻元件、微機電（MEMS）等。KYEC強調自動化設備、客製化測試平台轉換、優異的工程支援與快速交貨，並持續投入研發以滿足客戶需求。其獨特的規模與技術讓公司能執行大型 GPU/AI 晶片的長時間燒機測試，這在 AI 時代尤其重要。

