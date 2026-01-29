個股／記憶體漲停之星 旺宏還會衝高嗎？
財經中心／廖珪如報導
記憶體價格回升趨勢逐步確立，低容量 NAND 與 NOR Flash 供需結構出現實質改善，市場對 旺宏（2337） 的營運評價明顯轉趨正向。近期多份研究報告同步調升投資評等，並指出旺宏在 eMMC 與 NOR Flash 兩大產品線同時受惠下，2026 年將順利轉虧為盈，成為記憶體族群中具代表性的結構性轉機股。
樂觀派聚焦 4.9 元 EPS 與獲利彈性、保守派回歸資產淨值估值
法人對旺宏目標價分歧，市場解讀主要來自評價基礎差異。部分研究觀點著眼於旺宏積極擴產、承接 eMMC 大廠供給缺口，以及 NOR 與 NAND 價格同步回升，認為公司獲利彈性將快速放大，將 2026 年 EPS 上修至 4.9 元，並據此調升投資評等至「買進」，給予 92 元目標價，反映對中期成長動能的積極評價。另一派觀點則採取相對保守的資產與循環評價方式，聚焦於 2026 年全面轉虧為盈的確定性，以股價淨值比作為主要估值基礎，將投資建議調升至「增加持股」，給予 86 元目標價，反映對記憶體漲價循環的正向但審慎態度。
旺宏 2025 年第四季營運表現大致符合市場預期。單季營收因 ROM 進入淡季而略有下滑，但在 NAND 與 NOR 營收占比提升、存貨跌價損失大幅回沖，以及費用控管得宜的帶動下，毛利率顯著回升，本業虧損明顯收斂。市場普遍認為，旺宏最壞時點已過，營運體質正處於改善初期階段。
NOR Flash 需求受 AI 驅動、MLC NAND 承接大廠退出商機
從產品結構觀察，NOR Flash 需求明顯增溫，出貨量創下歷史單季第三高，終端應用以 AI 相關電腦、伺服器與通訊設備為主；NAND Flash 則受惠於產能排擠效應與大廠退出低容量 MLC NAND 市場，需求快速成長。相較之下，任天堂相關 ROM 因淡季影響，占比明顯下滑，成為短期營收波動主因。
市場分析指出，三星停產低容量 MLC NAND 後，eMMC 市場供給出現明顯缺口，帶動旺宏 NAND Flash 業務快速成長。為承接此波需求，公司決定在不壓縮 NOR 產能的前提下，擴大 MLC NAND 產能布局，規劃投入約 220 億元資本支出，於 12 吋廠新增一萬片月產能，未來 NOR 與 NAND 產能占比將各半。由於旺宏先前已完成廠務設施擴充，新增產能開出時程相對快速，市場預期 eMMC 與 NAND Flash 業務於 2026 年將呈現「量價齊揚」格局，成為公司轉虧為盈的核心動能。
同業資源轉向 DRAM 改善 NOR Flash 價格環境
除 NAND 外，NOR Flash 市場亦出現結構性轉變。市場觀察指出，主要競爭同業同時布局 Specialty DRAM 與 NOR Flash，在 DRAM 報價連續上揚後，產能配置逐步向高獲利產品傾斜，進一步排擠 NOR Flash 供給。此一產能排擠效應，有助改善 NOR 市場供需結構，並推升價格走勢，旺宏作為 NOR Flash 主要供應商之一，受惠程度相對顯著。
eMMC 缺貨與 NOR 價格改善雙引擎、2026 年轉機可見度提升
整體而言，市場普遍認為，旺宏已站在記憶體循環翻轉的關鍵位置，eMMC 缺貨與 NOR Flash 價格改善形成雙引擎動能。雖然短期仍需留意記憶體需求波動與產業循環風險，但在供需結構實質改善下，2026 年營運轉機的可見度已明顯提升，後續表現仍值得市場持續關注。
