個股／記憶體高貴會影響？ 華碩新目標價曝

華碩（2357）週二公布2025年第三季財報，營收與獲利均優於市場預期，受惠於AI伺服器與顯示卡強勁需求。儘管短期出現季節性修正，法人仍看好2026年AI伺服器貢獻將成為主要成長動能。

根據富邦投顧報告，華碩3Q25合併營收達 新台幣2,003億元，季增7%、年增20%；毛利率14.3%、營益率4.9%，分別略低於富邦預估的14.5%與5.2%。稅後純益每股 14.21元，季增8%、年減16%，仍明顯高於富邦預期的12.36元與市場預期的11.95元。業績成長主要來自 顯示卡與AI伺服器 的強勁需求，年增率分別達30%與100%，並受惠於RTX 50電競GPU的上市。管理階層指出，受Windows 10換機潮帶動，商用PC出貨年增50%，已成為潛在成長驅動力。

展望第四季，華碩預期營收將季減約10%，達 1,795億元（年增17%）。富邦分析指出，PC業務預期季減10–15%，主機板與顯示卡持平，伺服器營收季減5–10%。由於關稅調整前的提前拉貨與缺乏新品效應，PC將進入季節性淡季。雖然GB300/B300 AI伺服器出貨依計畫推進，但仍需配合雲端客戶拉貨節奏。

記憶體供應成風險

對2026年展望，華碩對PC市場維持保守，預估出貨成長率介於 年減2%至年增2%。公司表示，因記憶體供應吃緊，已提前建立約四個月庫存，以確保短期供應穩定，並將成本上升轉嫁至終端售價。在AI伺服器業務方面，華碩已成功打入歐美Tier-2雲端服務商（CSP），法人預期其AI伺服器營收貢獻在 2026財年將超過20%。

元大投顧亦指出，華碩3Q25每股盈餘14.21元，優於預期8–15%，主要受惠於匯兌收益與稅率下降。AI伺服器營收年增96%，帶動整體伺服器業務成長78%，占總營收比重提升至19.3%。

華碩在輝達（Nvidia）新品銷售表現優於預期，市場占有率穩步上升。元大與富邦均維持「買進」評等，分別給予目標價 760元 與 765元，以2026年每股盈餘約54元、14倍本益比為基礎。富邦指出，雖關稅影響逐步淡化，但記憶體價格上揚恐壓抑PC需求，仍為主要風險。其他潛在風險包括消費性產品疲弱、電競品牌競爭加劇及匯率波動影響。

