個股／評為首選股 台積電新目標價曝
財經中心／廖珪如報導
台積電近期股價在低處盤旋一時，週五回神，外資券商摩根士丹利近期報告上調台積電（2330）目標價，從NT$1,688提高到NT$1,888，並建議在2026年開始前增加持股。他們重申「增持」（Overweight）評級，並將台積電列為大中華科技半導體產業的「首選股」（Top Pick）。理由是台積電的AI晶片需求強勁，股價目前僅為2026/2027年每股盈餘（EPS）的16x或13x。
隨大摩上調全球雲端AI晶片的整體潛在市場規模後，目前也將2024-2029年全球AI 半導體晶圓代工營收的年複合成長率（CAGR）上調至60%，高於台積電預期的40%指引。此外，估計2029 年全球 AI 晶片市場規模將達 5,500 億美元，其中台積電可自AI晶片代工服務中創造高達1,070 億美元的營收，約占台積電 2029 年總營收的 43%。
全球AI晶片市場規模擴張
報告指出，在一般伺服器 CPU 與網通需求強勁、足以抵銷PC與智慧型手機疲弱的情況下，台積電2024-2029年整體營收的CAGR，由原先的 15%-20%上修至20%-25%。對於2026年的營收指引，台積電雖基於保守考量，預估將較今年成長20%，報告認為，由於受惠晶圓代工漲價與AI半導體需求強勁，在2026 年資本支出 490 億美元及 3 奈米產能擴張的假設下，預期實際表現將可達到30%水準。
毛利率方面，估計今年第4季將突破 60%，並於2026年全年維持60%以上。基於營收與毛利率具上行空間，報告將台積電2025-2027年EPS上調2%、13%、1%、各達64.99元、85.96元、及104.3元。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
