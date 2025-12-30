個股／鎢列戰略礦產 台股獨受惠的他

財經中心／廖珪如報導

鎢被中國列為戰略礦產，能夠回收鎢再利用的聯友金屬因此受惠。（示意圖／PIXABAY）

隨著中國正式將鎢列為戰略礦產並全面收緊出口審批與配額，全球鎢供給結構出現實質性斷裂。業界指出，此波鎢、鈷行情的核心已不在於價格是否上漲，而是供給端在政策與地緣政治因素下遭到長期鎖定，原料實際短缺使價格彈性顯著放大。聯友金屬（7610）因具備回收與再製能力、可將廢料轉化為上游材料的非中供應鏈節點，成為此局勢下的贏家，股價也因此水漲船高。

中國限產推升鎢價 APT報價狂飆兩倍

鎢方面，中國自2025年起同步推動礦區限產與環保政策，全球可流通原料快速縮水。僅2025年下半年，中國國內鎢相關報價累計漲幅已達150%至200%。其中，仲鎢酸銨（APT）價格自6月的每噸22萬至23萬人民幣，快速攀升至年底65萬人民幣以上，黑鎢、白鎢精礦與中間品價格亦同步翻倍，顯示鎢價已跳脫過往景氣循環股的評價框架。

國際市場初期反應相對滯後，但在年底陸續浮現斷供壓力後開始補漲，業界形容，鎢原料市場正逐步進入「即便有資金也未必能取得貨源」的階段。

剛果鈷供給波動 鎢仍為行情主線

鈷方面，全球約六成供給來自剛果民主共和國，在配額制度上路、治安風險與地緣不確定性升高下，供給波動成為常態。近半年鈷金屬與硫酸鈷價格累計上漲約70%至90%，惟業界普遍認為，此波原物料行情主線仍以鎢為核心。

聯友金屬擁再製優勢 成非中供應鏈贏家

在此結構下，業界指出，真正能夠完整承接原料價格上漲紅利者，並非上游礦商，而是具備回收與再製能力、可將廢料轉化為上游材料的非中供應鏈節點。聯友金屬（7610）即位於此一關鍵位置。從營收結構來看，聯友鎢產品約占營收70%至80%，為主要現金流與出貨量體來源；鈷產品約占20%至30%，提供毛利彈性。公司已於2023年完成營運轉型，自製自售成為主軸，在鎢、鈷報價快速走升的環境下，毛利率與每股盈餘呈現放大式成長，而非傳統逐步墊高的循環型走勢。

APT量產添成長引擎 2026年EPS上看12元

業界進一步指出，聯友自明年起將正式進入APT量產階段，產品位階再度上移，等同在既有獲利基礎上新增一具成長引擎。依業界初步估算，聯友2026年每股盈餘可望達到10至12元水準。在評價方面，業界認為，若以結構性供給受限產業的角度觀察，即便保守給予20至25倍本益比，隱含合理股價區間約落在200至300元之間，顯示評價仍具重新定錨空間。

業界亦指出，在鎢、鈷報價維持高檔背景下，隨市場逐步對比中國大型鎢業廠的評價結構，聯友在非中供應鏈中的定位與獲利模式，後續仍有機會成為市場重新檢視的焦點。

