個股／關禁閉股價仍狂飆 華邦電目標價更新

利基型記憶體價格持續上漲、產業能見度明確延伸至2027年的背景下，法人調升華邦電評價基準，認為其長期獲利結構已出現質變，維持「買進」投資評等，短期股價仍具約一成潛在上漲空間。法人指出，儘管華邦電第四季存貨跌價回沖金額較前季縮小，對毛利率形成些微壓力，但記憶體價格漲幅顯著，足以抵消相關影響。預估第四季毛利率約44.4%，僅季減約2個百分點，營運表現仍優於原先預期。

評價方面，考量DRAM產業已由循環轉向結構性供給不足，價格上行趨勢有機會延續至2027年，法人上修華邦電2026至2027年ROE預估至30%至33%，並將長期適用評價調升至2027年每股淨值的2.87倍，目標價上調至108元，相當於2026年約13倍本益比，維持「買進」評等。

從營運數據來看，華邦電去年10至12月合併營收達266億元，季增逾兩成、年增超過四成，成長動能主要來自記憶體業務，單季營收季增逾三成、年增超過七成。價格方面，法人估計第四季DRAM平均漲幅超過35%，Flash產品亦有高個位數至雙位數漲幅，帶動單季EPS約1.05元。

產業面方面，市調機構指出，近期DRAM價格漲勢仍未見頂，且呈現「利基型優於標準型」的結構性輪動。去年12月合約價顯示，利基型DDR4漲幅顯著高於標準型產品，而DDR3漲幅亦高於DDR4與DDR5。展望今年第一季，市場預期DRAM價格仍將再度大幅上揚，全年漲幅雖可能趨緩，但仍維持雙位數成長。

留意DDR4價格 長鑫存儲、兆易創新動態

此外，DRAM漲勢亦逐步外溢至NAND Flash領域，帶動SLC NAND與NOR Flash報價同步走強。法人預期，今年第一季利基型DRAM價格將再季增45%至50%，SLC NAND與NOR Flash價格亦可望季增15%至25%，整體價格環境全面有利華邦電。在價格與產品組合同步改善下，法人預估華邦電今年第一季營收將季增近兩成，毛利率回升至接近五成水準，單季EPS可望提升至約1.56元，淡季不淡格局明確。

風險方面，法人提醒，後續仍須留意DDR4與DDR3價格走勢是否不如預期，以及中國記憶體廠商如長鑫存儲、兆易創新價格競爭升溫，可能對利基型產品報價造成壓力。

