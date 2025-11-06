個股／鴻海Q3法說會在即 新目標價出爐

財經中心／廖珪如報導

鴻海（2317）在AI伺服器市場競爭力持續提升下，凱基在下週法說會前提前出具報告，預估第三季財報可望超越市場預期，維持「增加持股」評等，並將目標價自335元上調至340元，相當於2026年18倍本益比。鴻海5日公布10月合併營收8,957.08億元，再創單月新高，月增7.01%，年增11.29%；前十月合併營收6.39兆元，為同期最佳，年增15.55%。

凱基投顧報告指出，旗下富士康工業互聯（FII）第三季營收達人民幣2,432億元，年增43%、季增21%，獲利人民幣103.7億元，年增62%、季增51%，主要受惠於雲端業務強勁成長。雲端營收年增75%，其中CSP客戶比重升至約70%，GPU AI伺服器機櫃（GB）出貨季增90%、年增逾五倍，帶動前三季AI伺服器營收年增超過300%、雲端業務年增逾65%。FII淨利率由第二季的3.5%提升至4.3%，貢獻鴻海第三季總營收約51%。凱基據此上修鴻海第三季每股盈餘（EPS）預估至3.81元，反映利潤率與業外收益優於預期。

展望第四季，凱基預期鴻海營收將呈雙位數季增與年增。10月營收8,957億元，月增7%、年增11%，主要動能來自電腦與雲端事業。10月營收已達該行對第四季營收季增16%預估的38%，AI伺服器（雲端）與iPhone（消費電子）出貨將推升第四季登全年高峰。凱基上修鴻海2025年EPS預估至14.08元，年增28%。

輝達專案 星際之門加持

報告同時指出，在輝達（Nvidia）GTC大會中，提及鴻海多項AI專案，包括GB超級晶片、美國德州組裝業務、SuperNIC、Bluefield-3、運算托盤與NVLink交換器托盤等。鴻海並與輝達、Stellantis與Uber合作開發Level 4自駕車Robotaxi服務，提供運算、感測器整合與電子控制系統。凱基預期，2026年鴻海AI伺服器（GB/VR）出貨量將倍增，並新增CSP客戶與「Stargate」專案，透過持股50%的合資企業擴展至模組化資料中心（MDC），可額外貢獻2026年EPS約1至1.2元，推升全年EPS至18.9元，年增34%。

