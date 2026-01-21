個股／黃仁勳來台前最強概念股 理由曝光

財經中心／廖珪如報導

黃仁勳表定可能在1月29日至31日期間在台灣，除了30日是輝達台灣尾牙之外，台北市政府也說他可能在訪台期間完成總部簽約。（圖／三立新聞）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計於月底來台（輝達台灣總部30日尾牙），並與台北市簽約。此一動向被視為國際 AI 產業與台北市科技聚落連結的重要進展，也使北士科的產業定位與土地價值再度成為市場關注焦點。

萬坪核心土地資產：新紡持有北士科大面積產權成開發關鍵

在相關企業中，新紡（1419）因長期持有北士科核心地段土地而受到市場討論。新紡目前坐擁北士科約 1.3 萬坪土地，屬於園區內少數具備大面積完整產權的企業之一。市場解讀，北士科建設進度與產業定位逐步明朗，確實有助於提升該區土地的潛在利用價值，但實際價值釋放仍取決於開發節奏、合作模式與政策配套。從公司基本面來看，新紡近年持續推動資產活化與結構調整，過去亦透過處分部分不動產改善財務結構，顯示公司對資產管理採取相對審慎態度。

廣告 廣告

區域發展優勢：北士科聚焦智慧醫療與 AI 高附加價值產業腹地

不過，市場分析，新紡的投資價值評估，應回歸其資產變現時程、開發可行性與本業經營狀況，而非單一事件或短期題材。北士科為台北市近年重點推動的科技園區，定位聚焦智慧醫療、生技、半導體與人工智慧等高附加價值產業，具備市中心稀有的大型完整開發腹地

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

熱門股／台積電法說會後 新目標價曝

盤前／逢低買進低軌衛星 台廠7雄必收

熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝

熱門股／載板缺貨狂潮 台廠三強目標價來了！

