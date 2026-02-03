個股／黃仁勳喊「誰」被跌停 記憶體大佬能買嗎？

財經中心／廖珪如報導

群聯半年以來挟技術優勢衝上台股2千俱樂部，但是2日股價觸及跌停，被市場解讀與中國產能有關，法人認為，針對市場傳出的長江存儲提前量產消息，研究機構指出，新廠即便提前啟動，初期仍須面對良率爬升與製程複雜度等挑戰，且其擴產重心實際上偏向 3D DRAM，並可能優先供應中國本地市場，對全球有效 NAND 供給的實質挹注有限，難以扭轉整體供給偏緊的結構。（AI製圖）

在輝達執行長黃仁勳訪台時問及記憶體大廠群聯合作案，黃仁勳一時未聽清說「誰」？加上2日股價一度觸及跌停，被網友玩成迷因梗圖的群聯（8299），市場關注焦點聚焦於近期傳出中國 NAND 廠商長江存儲（YMTC）可能提前量產新產能的消息。研究機構指出，相關訊息雖短線對市場情緒造成干擾，但從全球 NAND 供需結構觀察，對實際供給面的影響仍相對有限，整體產業趨勢尚未出現反轉跡象。

NAND 原廠策略轉向：重心位移至高毛利 HBM

研究分析指出，全球 NAND 原廠已明顯轉向保守擴產策略，2026 年總產出預估約落在 1,100 至 1,200 EB，位元年成長率僅約 10% 至 15%，顯著低於過往約 30% 的水準。主因在於三星、SK hynix 與美光等主要原廠，近年資本支出重心已轉向高毛利的 HBM 與先進 DRAM，多數供應商選擇以提升單位晶圓密度取代實質擴產，且已有多家原廠對外表示 2026 年產能接近滿載甚至提前售罄，顯示缺貨狀態可能延續至 2027 年。

長江存儲量產衝擊有限：良率挑戰與 3D DRAM 佈局

針對市場傳出的長江存儲提前量產消息，研究機構指出，新廠即便提前啟動，初期仍須面對良率爬升與製程複雜度等挑戰，且其擴產重心實際上偏向 3D DRAM，並可能優先供應中國本地市場，對全球有效 NAND 供給的實質挹注有限，難以扭轉整體供給偏緊的結構。

Vera Rubin 推升需求：AI 伺服器對 NAND 容量倍增

在需求面方面，隨著 AI 伺服器規格持續升級，單一系統對 NAND 容量的需求快速放大。以 NVIDIA 下一代 Vera Rubin 平台為例，其架構將配置多個 Compute Tray，每顆 GPU 搭配大量 TLC SSD，用於承載推論所需的 KV Cache Context，使單一伺服器對 NAND 容量的需求顯著攀升。在原廠尚未啟動新一輪大規模擴產、產能持續向高毛利產品傾斜的情況下，單一供應商的擴產動作，難以改變全球 NAND 市場供給吃緊與價格走升的中期趨勢。研究機構認為，群聯具備 NAND 控制晶片、企業級 SSD（eSSD）放量，以及庫存成本結構相對有利等優勢，仍可望受惠於 NAND 價格上行與 AI 應用擴散，維持對群聯的正向投資評等。

