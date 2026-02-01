個股／AI場上無人能敵的王者 京元電新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

摩針對市場變數提出樂觀（Bull Case）與悲觀（Bear Case）的情境分析，顯示潛在股價波動範圍。樂觀情境下目標價 NT$425。報告認為，若 AI 測試需求持續帶來驚喜、5G 毫米波（mmWave）測試需求隨著滲透率提升而增加，以及 IDM 大廠委外代工（Outsourcing）速度優於預期，京元電在獲利與評價上將有進一步上修空間。此價格相當於 2027 年預估 EPS 的 28 倍。悲觀情境下目標價 NT$220（示意圖／PIXABAY）

外資Aletheia資本此前在發布的個股報告中，將半導體測試大廠京元電子（2449）譽為「無人能敵的王者」。而摩根士丹利（Morgan Stanley）證券最新一份出具的半導體產業報告中，重申對 京元電子（2449） 的「優於大盤」（Overweight）評等。受惠 Google TPU 與 CPU 需求顯著增溫，以及大客戶 AI 晶片測試需求強勁，大摩將京元電目標價由新台幣 308 元上調至 348 元。值得注意的是，大摩在情境分析中指出，若 AI 需求持續優於預期，樂觀情境下目標價有望挑戰 425 元。

廣告 廣告

Google 自研晶片動能爆發：2026 年 TPU 出貨上看 360 萬顆、相關營收佔比達 10%

大摩報告分析，京元電不僅受惠於最大客戶的 AI GPU 需求，來自 Google 的成長動能也超乎預期。分析師上調了 Google TPU 的出貨預測，預估 2026 年出貨量將達 360 萬顆，2027 年更將倍增至 600 萬顆。此外，Google CPU 出貨量預測亦同步上調，且因 Google 要求進行預燒（Burn-in）及系統級測試（SLT），將進一步提升京元電的附加價值。大摩預估，加計 TPU、CPU 及其相關測試，Google 相關業務佔京元電 2026 年總營收的比重將達到約 10%。

【情境分析預測】樂觀情境挑战 28 倍本益比、悲觀情境留意庫存修正風險

除了基本預測外，大摩針對市場變數提出樂觀（Bull Case）與悲觀（Bear Case）的情境分析，顯示潛在股價波動範圍。樂觀情境下目標價 NT$425。報告認為，若 AI 測試需求持續帶來驚喜、5G 毫米波（mmWave）測試需求隨著滲透率提升而增加，以及 IDM 大廠委外代工（Outsourcing）速度優於預期，京元電在獲利與評價上將有進一步上修空間。此價格相當於 2027 年預估 EPS 的 28 倍。

悲觀情境下目標價 NT$220，此局面下，若面臨美中貿易緊張局勢升溫、半導體庫存修正時間延長，導致測試機台利用率不足造成利潤率壓縮；或是京元電在 2026 年前流失顯著的 AI GPU 測試市佔率，股價可能面臨修正。此價格相當於 2027 年預估 EPS 的 15 倍。

2026 年計畫投入 390 億元擴產、AI 相關營收佔比將突破 35%

儘管有潛在風險，大摩仍看好京元電在 AI 測試領域的領導地位。報告指出，京元電繼 2025 年投入 370 億元資本支出後，2026 年計畫再投入 390 億元，主要用於擴充測試產能與潔淨室。大摩預估，AI 相關測試業務（含 TPU 與晶圓測試）佔京元電總營收比重，將由 2025 年的 25–30%，在 2026 年進一步攀升至超過 35%；若單看最大客戶，其營收貢獻在 2026 年將超過 40%。針對競爭疑慮，大摩認為京元電在 AI 測試領域仍保有極高市佔，競爭對手日月光投控（3711）在 2026 年仍僅為次要供應商。

獲利展望預估：2027 年 EPS 看 14.88 元、本益比評價隨毛利擴張上移

基於更強勁的 TPU 需求與毛利擴張，大摩將京元電 2027 年與 2028 年 EPS 預估分別上調 3% 與 9%。該行預估 2026 年 EPS 為 9.96 元，2027 年將成長至 14.88 元。新的基本目標價 348 元係基於殘餘收益模型（Residual Income Model）推算，相當於 2027 年預估 EPS 的 23 倍本益比。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／鋼鐵股大回神 中鋼新目標價曝

熱門股／旺到抓不住 華邦電新目標價曝

個股／記憶體漲停之星 旺宏還會衝高嗎？

