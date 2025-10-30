個股／AI電源績優 光寶科新目標價曝
財經中心／廖珪如報導
台灣電源與伺服器廠光寶科（2301）受惠AI伺服器強勁需求、CSP（雲端服務業者）客戶擴增與產品組合升級，2025年第三季營運表現優於預期，多家投顧上調目標價與獲利預估。凱基與玉山投顧均指出，公司正成為AI電源供應鏈中結構性成長的關鍵受益者，預期2026年AI伺服器業務將大幅放量，推升獲利創高。
凱基投顧將光寶科12個月目標價上調至 212元，維持「增加持股」評等；玉山投顧則給予 215元 目標價，評等為「逢低買進」。兩家機構皆指出，公司在AI伺服器電源供應鏈中扮演核心角色，並於CSP與ASIC伺服器市場同步滲透。然而，考量股價已反映大部分成長預期，短線空間有限，建議投資人採分批佈局策略。
玉山投顧報告指出，光寶科2025年第三季營收達 449億元，年增顯著，主要來自AI伺服器與新CSP電源產品出貨。毛利率因第二季預先墊付的關稅於本季回沖，上升至 25%，推升單季稅後EPS達 2.05元，高於市場預期。儘管AI產品帶動管銷費用增加、營益率略降至10.4%，但整體獲利仍優於預期。
玉山並上修第四季營收，AI產品比重提升至 23%，全年EPS由原估上修至 6.92元。凱基亦指出，AI伺服器營收占比於第三季突破20%，較上半年15–16%顯著提升，主要動能來自美系CSP及新Hyperscaler客戶的電源與備援模組（PSU／BBU）出貨放量。
AI電源毛利顯著高
兩家投顧均看好光寶科2026年的成長潛力。凱基預期，公司將於2026年上半年開始量產400V、500kW等級電源櫃，並於台灣、越南及美國同步擴產以支應AI客戶需求；同時出貨液冷L2A Sidecar與L2L CDU，帶動AI電源業務滲透率由2025年的18%提升至2026年的近30%。
玉山則指出，光寶科將於2026年正式切入第四家CSP客戶供應鏈，並預計400V電源櫃自2026年放量、800V版本於2027年出貨，AI電源毛利率約為 35%，顯著高於公司平均水準。該行上修2026年營收預估至 2,080億元，EPS上調至 8.62元。光寶科近期宣布發行 120億元可轉債（CB） 並增資 2億美元，用於越南AI電源產線、高雄新廠與德州BBU擴產。公司同時強調將加大研發投入，布局液冷電源，以強化AI伺服器產品線競爭力。
