個股／CCL王者 台光電新目標價曝

展望2026年，台光電產品線全面迎來規格升級潮。低軌衛星地面設備預期將逐步由 M6升級至M7，帶動高階CCL需求；AWS新一代Trainium 3晶片已進入小量生產，預計於第二季開始放量；Google TPU V7亦於第一季逐步出貨，並在2026年下半年隨V8導入後，CCL規格進一步升級至 M8.5。市場指出，CCL規格每升級一個等級，單位售價可望提升 20%至30%，將顯著推升台光電的單位產值與毛利表現。（示意圖／PIXABAY）

台光電（2383） 受惠於AI伺服器、ASIC與低軌衛星等終端需求持續升溫，2026年首季營運展現淡季不淡態勢。市場指出，在產品規格升級與CCL漲價效應同步發酵下，台光電獲利結構持續改善，全年成長動能明確。台光電公告2026年1月營收 108.62億元，年增 55.49%、月增 24.79%，大幅優於市場預期。分析指出，營收跳升主要來自中國新產能開出、2025年第四季CCL價格調整效應，以及ASIC相關高階產品比重提升。基於首月表現亮眼，市場已上修第一季營收預估至 294億元，年增 35.8%、季增 18.2%，毛利率可望提升至 31.8%，營業利益率約 22.5%，第一季每股盈餘（EPS）預估達 14.68元。

規格升級：ASIC 與低軌衛星帶動 CCL 單價與毛利翻揚

在終端需求多點開花帶動下，市場已上修台光電2026年營收預估至 1,340億元，全年毛利率可望提升至 33.7%，營業利益率上看 24.9%，全年EPS預估達 73.81元。

產能布局：持續擴充高階產能，鎖定 2027 年 M9 市場先機

產能布局方面，台光電持續擴充高階材料產能。公司2025年產能約 580萬張，預計2026年將提升至 760萬張，2027年進一步規劃至 810萬張。近期公司取得桃園土地，作為後續擴產用途，待董事會通過後，產能擴充時程與規模將更為明朗。市場分析指出，2026年在ASIC、低軌衛星、一般伺服器及NVIDIA AI伺服器全面升級帶動下，台光電ASP與毛利率仍有上行空間；放眼2027年，公司有望成為 M9等級CCL 的主要供應商之一。基於對未來獲利成長的高度能見度，市場以 2027年EPS給予25倍本益比 評價，對應 目標價2,700元，投資建議維持「買進」。法人提醒，台光電風險在台幣匯率若出現大幅升值，可能對短期獲利造成影響，為後續需留意的風險因素。

