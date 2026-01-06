個股／DRAM之王 南亞科新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

DRAM大廠南亞科技（2408）在記憶體市場結構性供給吃緊帶動下，獲利動能可望延續至2027年。本土券商在最新報告中指出，隨著DDR4價格漲勢超出預期及製程效率改善，已上調對南亞科的中長期獲利與估值假設，並將目標價調升至新台幣300元，投資評等維持「增加持股」。

法人表示，南亞科2025年第四季獲利表現可望優於原先預估。公司10至11月自結稅後淨利達62.7億元，已完成該券商第四季獲利預測的約76%。報告指出，獲利上修主因包括產品組合持續優化、1B製程良率改善帶動單位成本下降，以及期間新台幣兌美元貶值超過3%。在此基礎下，凱基將南亞科第四季毛利率預估上修至53.2%，單季每股盈餘（EPS）調高至3.73元。

南亞科DDR4 Q1訂單穩 EPS至7.07元

展望2026年第一季，凱基指出，DDR4合約價漲幅明顯超出原先市場預期。根據產業調查，南亞科DDR4 8Gb產品的季合約價有望季增逾90%，促使該機構將第一季平均售價（ASP）季增率假設由原先的15%上修至45%。在DDR4營收占比提升與製程良率持續改善的帶動下，單位變動成本假設亦下修至每Gb 0.23美元。凱基因此將南亞科第一季營收預估上修至458.2億元，EPS由原估的4.18元大幅調升至7.07元。

報告進一步指出，高頻寬記憶體（HBM）需求快速成長，正重塑全球記憶體產業的獲利結構。相較過去以景氣循環為主的商品型DRAM市場，本輪DDR4與DDR5合約價格可望在高檔維持更長時間，主因HBM已成為三大記憶體廠的核心獲利來源，具備需求可預測、價格穩定與終端應用成長性高等特性。在主要供應商優先配置資源於HBM的情況下，擴張傳統DRAM產能的誘因相對降低。

記憶體循環拉長 2027第二季開始回落

基於上述結構性變化，法人已將財務模型延伸至2027年，並預期南亞科ASP將維持相對高檔至2027年第一季，即使第二季後開始回落，全年ASP降幅仍可控制在約13.6%。凱基預估，南亞科2026年與2027年EPS分別為33.2元與26.0元，連續兩年維持高獲利水準。

在估值方面，凱基表示，考量高毛利與高淨利率狀態可望延續，已將估值基準由2026年轉向2027年，並採用2027年每股淨值的2.7倍作為評價基礎，高於先前的2.5倍假設。

