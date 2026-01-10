個股／EPS 13.31元 疫後營收發狂的他

財經中心／廖珪如報導

2025全年營收突破300億元、年增6.84%，單月營收創歷年12月新高、2025年全年營收創歷年次高，每股盈餘（EPS）前三季已累積 13.31 元，雖然中國市場尚未恢復，營收仍超越疫情前表現，成長動能驚人。（圖／雄獅提供）

雄獅（2731）公布2025年12月營收為22.38億元、全年營收為300.28億元在疫後旅遊需求全面復甦，及全面調整產品結構後，仍延續強勁成長動能，2025全年營收突破300億元、年增6.84%，單月營收創歷年12月新高、2025年全年營收創歷年次高，每股盈餘（EPS）前三季已累積 13.31 元，雖然中國市場尚未恢復，營收仍超越疫情前表現，成長動能驚人。

12月旺季動能爆發 推升全年營收

雄獅（2731）公布2025年12月合併營收22.38億元，在跨年檔期、冬季旅遊及長程線需求帶動下，也推升2025年全年累計營收破300億元，較2024年成長約6.83%，包括長程線、高端客製團及深度主題旅遊的佔比持續提升，有效帶動客單價與毛利率的升高。

新增國定假日、普發現金 下半年旺季動能持續

2025下半年，在暑假、新增國定假日的連假效應、普發現金等效應發酵下，旅遊旺季動能延續，12月也因耶誕假期、跨年慶典及冬季旅遊的需求帶動下，推升12月整體營收。雄獅在2025年加深聚焦「產品升級」與「體驗差異化」，順應旅客偏好長天數、深度與高品質行程的趨勢，強化品牌在高價值路線與主題行程的競爭力，帶動營收規模同步提升。

2026旅遊市場熱度不減！雄獅「會員新制」加持成長

展望2026年，雄獅持續看好全球旅遊市場，且受惠航空公司機位供給增加及假期增加等趨勢，預期無論出入境旅遊熱度不減，市場規模仍有成長空間。雄獅將持續透過既有完整通路、多元產品線，強化會員制創造市場優勢，未來成為驅動會員消費成長與長期經營的關鍵引擎。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

記憶體四強關禁閉跌停該撿嗎？ 建議曝

開盤／美科技股雜訊多連帶台股震盪 台積電跌20元

這樣做月領1萬2！ 勞動部發錢了

