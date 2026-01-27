個股／Google訂單吃很純 EPS116的他

財經中心／廖珪如報導

光聖（6442）因高度聚焦 Google AI 生態系，被視為「最純 Google AI 供應鏈」之一，成為市場關注焦點。（示意圖／PIXABAY）

隨著 Google 加速擴建 AI 資料中心並全面推進自研 TPU（Tensor Processing Unit）平台，相關供應鏈的結構性受惠輪廓逐漸清晰。市場分析認為，在 Google AI 資料中心內部高速互連需求持續升級下，光通訊關鍵零組件的重要性顯著提升，其中，光聖（6442）因高度聚焦 Google AI 生態系，被視為「最純 Google AI 供應鏈」之一，成為市場關注焦點。

廣告 廣告

從 400G 邁向 800G 規格升級：TPU 叢集部署推升光通訊主動元件價值量

市場觀察指出，Google 近年持續擴大 TPU 叢集部署，資料中心內部連接架構由 400G 快速邁向 800G，並同步推升光模組、光纖與相關主動元件的規格與價值量。光聖長期深耕 Google 相關供應鏈，產品直接對應 TPU 高速互連關鍵節點，在資料中心建置節奏加快下，出貨動能具備高度連動性。

從供應鏈結構來看，光聖在 Google AI 資料中心中的角色，不僅止於單一產品供應，而是隨著 TPU 世代演進，持續參與高速升級循環。市場分析認為，當 TPU 運算密度與資料吞吐量同步放大，光通訊規格升級已非選項，而是必要條件，這也使具備技術門檻與長期合作基礎的供應商，享有較高的進入障礙與價格話語權。

營運呈現強勁槓桿效應：800G 滲透率提升、2027 年 EPS 挑戰 116 元新高

在獲利面上，市場預期，隨著 Google AI 資料中心建置規模擴張、800G 光通訊滲透率快速提升，光聖營運將呈現明顯的槓桿效應。高階產品比重上升，帶動單位毛利與整體獲利能力同步改善。市場推估，光聖 2025 至 2027 年獲利成長動能明確，2027 年每股盈餘（EPS）有機會挑戰 116 元水準，反映其在 Google AI 供應鏈中所處的高附加價值關鍵位置。

長期自主化趨勢增強黏著度：TPU 客製化規格建立供應鏈排他性優勢

此外，市場亦關注 Google AI 架構長期自主化趨勢。隨著 Google 持續降低對外部 GPU 架構依賴，自研 TPU 與內部資料中心網路規格將更趨客製化，供應鏈黏著度與排他性有望進一步提高。在此架構下，光聖的成長不僅來自單一專案放量，而是建立在 AI 資料中心長期擴張的結構性趨勢之上。

產業展望總結：TPU 世代演進與高速光通訊形成多年期長線成長曲線

整體而言，市場分析認為，Google AI 資料中心建置潮尚處於中早期階段，TPU 世代演進與高速光通訊升級將形成多年成長曲線。在供應鏈去蕪存菁下，具備技術深度與核心客戶綁定優勢的廠商，將持續享有評價溢價空間，光聖後續營運與獲利表現，仍是 AI 供應鏈中不可忽視的重要觀察指標。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

月領3000交通津貼 申請資格一次看！

熱門股／BBU概念股 台股8強必收

個股／南亞科加持下 它目標價飆升

熱門股／比記憶體還缺 ABF 3強大解析

