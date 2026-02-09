個股／M8高階王者 台燿新目標價出爐

財經中心／廖珪如報導

台燿主要成長動能來自 AI伺服器、ASIC客戶與800G交換器。隨著AI伺服器高階材料持續供不應求，台燿接獲來自OEM客戶的訂單明顯增加；美系ASIC客戶相關材料亦預計於2026年第二季量產，其中銅箔規格由 HVLP2升級至HVLP4，將推升產品單位價值。（示意圖／PIXABAY）

在人工智慧（AI）伺服器與高速網通需求持續擴張帶動下，銅箔基板（CCL）廠商 台燿（6274） 營運動能明顯升溫。市場指出，台燿1月營收表現大幅優於預期，顯示產業淡季效應不明顯，2026年在AI伺服器、ASIC與800G交換器需求支撐下，成長展望持續樂觀。

台燿公告2026年1月營收 35.3億元，年增 74.82%、月增 8.71%，創下歷史新高。市場分析，營收走強主要來自先前CCL價格調整效應發酵，以及高階產品組合比重提升。在此基礎上，市場上修第一季營收預估至 100億元，預期年增 57.6%、季增 10%，毛利率可望同步提升至 26%以上，帶動單季獲利表現顯著改善，第一季每股盈餘（EPS）預估約 4.78元。

廣告 廣告

成長引擎：ASIC 升規與 800G 交換器需求同步引爆

展望2026年，台燿主要成長動能來自 AI伺服器、ASIC客戶與800G交換器。隨著AI伺服器高階材料持續供不應求，台燿接獲來自OEM客戶的訂單明顯增加；美系ASIC客戶相關材料亦預計於2026年第二季量產，其中銅箔規格由 HVLP2升級至HVLP4，將推升產品單位價值。800G交換器需求亦較2025年更為強勁。此外，高壓電源相關的厚銅材料需求隨電壓規格提升而擴大，台燿在該技術領域具備領先優勢，未來成長空間可期。

產能布局：泰國廠二期將量產，鎖定 M8 等級高階材料市場

在產能布局方面，台燿泰國廠目前產能已滿載運轉，第二期新產能預計於2026年量產，並具備 M8等級 生產能力。隨著泰國廠產能提升至具規模經濟水準，整體獲利能力有望進一步改善；市場亦關注公司後續對 2027年產能規劃 的最新進展。

獲利上修：毛利率看升，AI 高階材料推升目標價

在需求強勁、產品升規與產能擴充的多重因素支撐下，市場已上修台燿2026年營收預估至 494億元，全年毛利率可望提升至 29%以上，每股盈餘（EPS）上調至 29.23元。綜合評價後，市場將台燿 目標價上調至700元，反映AI伺服器與800G交換器帶來的高階材料需求成長潛力，並持續看好公司中長期營運表現。市場同時提醒，匯率大幅波動仍為需關注的潛在風險因素。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

個股／台股最抗跌 儒鴻回神目標價曝

焦點股／鋼鐵人終回神 台股3強評價曝

熱門股／台廠CCL雙強 高盛調升目標價

