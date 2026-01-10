一個讚換來律師函？貝克漢家族決裂！長子社群互動全面封鎖

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

昔日被視為「完美家庭」的貝克漢家族，近來卻爆出嚴重裂痕。英媒披露，26 歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）不僅在社群平台全面封鎖父母大衛與維多莉亞，以及弟妹克魯茲（Cruz）、哈潑（Harper），更早在去年就寄出正式律師函，要求父母若要聯繫必須透過律師，形同劃下冷酷界線。

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）因婆媳問題和貝克漢夫婦劃清界線。（圖／翻攝IG）

根據英國《太陽報》消息，導火線竟是一支「烤雞影片」。維多莉亞上月為布魯克林在IG發布的影片按讚，卻被視為違反律師函中「不得社群互動」的條款。布魯克林隨即封鎖全家，讓弟弟克魯茲（Cruz）直言「一覺醒來就被黑」，顯示爭端已從家庭矛盾升級為法律層面的切割。

知情人士透露，貝克漢、維多莉亞也遭布魯克林其妻子妮可拉·佩茲（Nicola Peltz）封鎖。面對兒子強硬態度，貝克漢夫婦心碎不已，但友人表示兩人仍抱持希望，強調「家門永遠為兒子敞開」。目前布魯克林僅維持與祖父母的聯繫。

這場風波可追溯至 2022 年婚禮前夕的婆媳嫌隙。當時妮可拉抱怨婆婆臨時取消婚紗設計，婚禮上更因歌手馬克安東尼讚美維多莉亞「最美」而感到受辱。自此，夫妻倆與貝克漢夫婦疏遠，超過一年未交談，並缺席父親 50 歲生日與封爵等重要場合。家庭矛盾一路延燒至法律層面，昔日的明星家族如今令人感嘆。



