個資全攤在陽光下！中共「全面肉搜」沈伯洋 吳思瑤氣炸反擊了

為遂行統戰意志，中國不斷以騷擾、恐嚇等各種方式，持續打壓台灣對其有異議者；其中，民進黨立委沈伯洋就是中方的眼中釘，因其反共立場鮮明，竟遭中共指控「分裂國家」、不僅揚言追究刑事責任，甚至發布海外通緝。近日更驚傳，有中國媒體公布沈的相片、居住及工作地衛星影像，還向民眾徵求線索；對此，與其同黨的立委吳思瑤怒嗆「鎖定沈伯洋，中共又來新招」，並認為中國的手段已從跨境鎮壓，進化至數位鎮壓。

沈伯洋今（3）早點出，這件事情早在1月1日就發生，中國有人發出衛星圖、宣稱標記出他的住家及工作地，但其實就是立法院，顯見為錯誤訊息。他認為，是中國很經典、想威嚇我國民眾的一種做法。沈也判斷，當時中國還在軍演，但中方似乎沒能從這件事情，討到什麼便宜；因此軍演過後，另外還想做一些可能可以「得分」的項目。

他進一步指，大約1月1日左右，就有來自中國的「博主」發出上述的衛星圖，「但可能不知道，台灣人用Google Earth，其實可以看得比他還更清楚」。沈伯洋續指，隨後這些資訊就被散播於YouTube、《觀察者網》等渠道，甚至藉由PTT論壇的假帳號、假IP發文，進一步操作輿論。他更認為，這其實就跟之前的「關西機場事件」操作方法如出一轍，就是一個很中國式、經典地想恐嚇台灣民眾、分化社會的做法。

民進黨立委沈伯洋。

對於中方公然威脅我國立委、且還利用各種媒體渠道散播個資，吳思瑤首先批評，中共踐踏人權、破壞法治，予以嚴正譴責。她憤怒地說：「中國無權對台灣國會議員及任何人民，進行跨境鎮壓！」。吳進一步指，中國現也改以「數位暴力」與「人肉搜索」方式，竟公開異議者隱私資訊，進行脅迫威嚇並製造寒蟬效應；即便在極權中國，這是習以為常的反人權手段，但在任何自由民主國度絕不容許。

吳思瑤也認為，此舉只會破壞兩岸互信、並加深對中反感。她說明，中共長期縱容、指導官媒對台進行認知作戰與騷擾，如今更公開威脅個人人身安全，無助於兩岸關係，更加深台灣人民對中共政權的反感與不信任。另一方面，吳思瑤也呼籲，政府部門應維護國人自由與安全，並進一步點名國安單位、陸委會、外交部、數發部及警政署，應採取必要因應作為，保護人身安全不受任何形式之威脅；並且，強化「數位鎮壓」之防禦及懲治機制，還應將中國惡行訴諸國際社會，共同反制極權擴張。

除此之外，吳思瑤也要求社群平台應善盡責任，勿淪為中共傳聲工具。她直言說，「我們呼籲Meta等國際社群平台履行企業社會責任，維護網路秩序。針對此類由國家機器支持指揮，騷擾威脅個別人士的違法行徑，應立即撤除資訊並予以停權處置」。最後她更說「今天沈伯洋，明天任何人！」，並且怒問，民進黨團在立院所提決議，從譴責中共跨境鎮壓到擾台軍演，藍白還要持續封殺嗎？

