個資外洩遭查「大降價救形象」？ 韓酷澎賣單片2元衛生棉...2天掃光50天庫存

南韓酷澎推出大降價衛生棉，2天就被搶購一空。（翻攝酷澎網站）

南韓近期爆發「衛生棉搶購之亂」！電商龍頭Coupang響應總統李在明針對生理用品價格過高的批評，推出自有品牌（PB）超殺優惠，將單片衛生棉售價砍至99韓元（約新台幣2.16 元）。消息一出，短短兩天內全數售罄，訂單量暴增50倍，銷量驚人。

總統開口嫌貴！韓媒：Coupang「求生欲強」積極配合

南韓酷澎推出大降價衛生棉，2天就被搶購一空。（翻攝酷澎網站）

根據《YTN》報導，南韓總統李在明多次公開指責國內生理用品價格高於海外，對女性造成負擔。對此，正因「大規模個資外洩案」面臨政府多方調查的Coupang展現強烈誠意，宣布將自有品牌「Lunami」衛生棉價格大幅調降29%。

廣告 廣告

中型衛生棉單片價格從130韓元降至99韓元（約新台幣2.16元），大型則降至105韓元（約新台幣2.29元）。相較於市面上普遍單片200至300韓元的價格，這次調降被視為「國內最低價」，引發全民瘋搶。

2天清空50天存貨！訂單飆漲50倍導致全線斷貨

這波降價引發震撼效應，Coupang頁面顯示，「Lunami Soft」中型與大型款式在開賣2天後便全數宣告「Sold Out」。

原本預計可支撐50天的庫存量，在短短48小時內就被掃光，部分品項的下單量更是平時的50倍。Coupang官方表示，目前正全力協調生產與補貨，希望能儘速重新上架。

市場連鎖反應：各大廠跟進降價、推中低價位新品

總統的關切與Coupang的降價行動，已在南韓生理用品市場投下震撼彈。包括LG Unicharm等龍頭大廠也相繼表態，將開發並推出更多「中低價位」的生理用品以回應民生需求。連鎖超商E-Mart24也宣布2月份將加碼進行衛生棉買一送一及折扣活動。

更多鏡週刊報導

豪宅開箱惹議！王婉諭重砲轟謝典霖「公庫通家庫」 揭彰化謝家三代壟斷地方資源內幕

太好笑也不行？中國網紅諷春晚1句「被斃掉」 48小時後影片遭火速下架

首位中配立委！李貞秀脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍」 陳智菡急提醒