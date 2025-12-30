個資外洩風暴延燒！酷澎砸360億補償受害用戶卻「僅限平台使用」，南韓議員吐槽是變相替自己行銷

南韓電商龍頭酷澎（Coupang） 29日宣布，針對11月被媒體踢爆的大規模個資外洩事件，該集團將拿出總金額高達1.69兆韓元（約新台幣365.6億元）的補償方案，給予韓國3370萬個用戶，試圖以此平息消費者與來自總統的強烈反彈聲浪。

《路透》引述酷澎公布的補償計畫，每一名受影響用戶將可獲得5萬韓元（約新台幣 1082 元）的平台購物折抵券，但這些補償僅限於酷澎自家平台使用。

隨著補償方案公布，立即讓這家電商再次陷入爭議。執政的共同民主黨國會議員崔敏姬（Choi Min-hee）在粉專發文抨擊，認為酷澎此舉根本不能叫補償或賠償，而是利用消費者個資外洩事件進行二次行銷，試圖將資安危機轉化為商業機會，給予受害用戶限定平台使用的優惠券，最終受益者還是平台自己。

在崔議員看來、這種做法根本沒有真正對受害用戶進行補償和道歉。

南韓國會議員崔敏姬在聽證會上質疑酷澎的補償方案。（翻攝自MBC경남 NEWS影片）

事實上，不只國會議員吐槽，南韓消費者團體也發表聲明，指出酷澎這個所謂的補償方案，是「嚴重貶低個資外洩事件的嚴重性」，將賠償設計成自家平台促銷工具，根本不算真正補償措施，是一種對消費者權益的嘲諷。

但面對外界批評，酷澎僅回應「沒有進一步評論」。

該方案公布前一天，酷澎創辦人金範錫首度公開對用戶個資外洩致歉，並承諾集團會加速補償進度。但身為創辦人的他，卻以「既有行程安排」為由，拒絕出席國會聽證會，也讓外界質疑其道歉誠意。

酷澎代理執行長與翻譯出席國會聽證會。（翻攝自MBC경남 NEWS新聞影片）

在現任總統李在明多次點名，要求執法機構深入調查的壓力下，南韓國會宣布，將從30日開始、針對酷澎展開為期兩天的聽證調查，要釐清企業責任與資安管理缺失。

