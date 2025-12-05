個資外洩風險？ 韓媒：台灣酷澎用戶的資料「也存在南韓伺服器」
據南韓媒體今天（12/5）報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）爆出大規模用戶個資外洩，酷澎台灣火速聲明，表示台灣用戶不受影響，不過，韓媒比對「酷澎台灣」與「韓國酷澎」的用戶隱私權條款，發現台灣用戶的資料，也被儲存在南韓的伺服器，可能存在個資外洩的風險。
據韓媒「EBN產業經濟」報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）29日宣佈，共計3370萬筆的客戶個資外洩，引發該國民眾震驚，酷澎台灣在事件爆發後，短短數小時內，立刻發表聲明，表示沒有證據顯示台灣用戶的個資遭外洩，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。
韓媒報導寫道，即便台灣分布迅速發布聲明，但比對「酷澎台灣」與「韓國酷澎」的用戶隱私權條款，發現兩地的服務系統看似分離，但真正保存用戶資料的「數位心臟」，其實都集中在南韓的伺服器。
酷澎台灣在用戶隱私權條款第三條載明：「我們將顧客的資料，儲存在位於南韓的關係企業管理的雲端空間，另備份於新加坡。」
報導強調，即便酷澎的官方說法屬實，外洩事故僅限於南韓的資料庫，但由於台灣用戶的資料，也在南韓的伺服器集中保管，共享基礎設施的情況下，一旦遭內部人士鎖定攻擊，台灣用戶的資料，也可能會有外洩風險。
酷澎台灣的隱私權條款中還提到：「無法直接識別資料主體之網路識別，或基於交易而生成的代碼，可能會透過安全網絡，傳輸至我們在中國的關係企業。」
換句話說，當台灣用戶在酷澎台灣App下單，其資料會傳輸至南韓雲端系統，備份至新加坡，部分去識別化的資料，還會送往在中國的關係企業。這次南韓酷澎資料外洩事件，核心嫌疑人就是中國籍的員工。
報導提到，「韓國酷澎」的個資條款，詳細區分個資、位置資訊、連結資訊（CI）等類別，並以3個月、3年、5年等不同期限，明定其保存期間，且規定當用戶退出會員90天後，即會刪除會員資料。
不過，「酷澎台灣」的個資條款則使用較為彈性的措辭，其中規定：「當目的達成或不存在後，我們將停止基於該目的，利用您的個人資料。」留下模糊空間，讓企業自行判斷刪除的時間點，可能成為台灣用戶的潛在風險。
報導指出，即便「韓國酷澎」在個資條款中規定，用戶退出會員90天後，即會刪除會員資料，但這次的外洩個資事件中，有些受害人早在多年前退出會員，在雙邊客戶資料儲存於共同伺服器的情況下，對南韓用戶都未能遵守的刪除原則，不太可能對台灣用戶「例外地嚴格遵守」。
