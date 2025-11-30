個資外流！韓酷澎CEO急道歉 中國員工涉案、調查機關：可能有國家攻擊

南韓酷澎爆出用戶個資大規模外洩。圖為南韓酷澎的貨車。路透社資料照



據南韓媒體今天（11/30）報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）爆出大規模客戶個資外洩，懷疑是中國籍員工犯案，酷澎CEO朴大俊今天下午在首爾廳舍，向全國民眾鞠躬致歉。南韓調查機關則表示，該案可能有國家在背後發動攻擊。

據韓聯社報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）29日宣佈，共計3370萬筆的客戶個資外洩，引發廣大批評聲浪，酷澎CEO朴大俊今天下午在政府首爾廳舍，出席緊急對策會議，並向全國民眾鞠躬致歉。

朴大俊表示：「這次事件讓受害的酷澎用戶與國民感到不安，我深表歉意」、「將努力讓事件盡快平息。」

根據南韓酷澎初步調查，個資外流的情況，從今年6月24日即開始，有記者詢問：「為何長達5個月的時間，都沒有發現用戶的個資外流」，對此，朴大俊回應：「目前正在調查階段，我們無法對外詳細說明」、「這次個資外洩事件，是我們主動發現並申報的。」

稍早消息指出，可能是一名中國籍的酷澎職員，將用戶個資流出，被記者問到這部分時，朴大俊再次表明：「這屬於調查範圍，如果詳細討論，可能會影響調查，我們無法回答。」

朴大俊說明，將會確定受害者的身份，以及受害的程度，完成這些程序後，將提供合理的補償方案。

根據南韓調查機關的掌握，這起酷澎大規模個資外洩事件，不排除有國家在背後發動攻擊。

調查機關提出的這種可能性，備受外界關注，因為該案外洩規模龐大，且核心嫌疑人是酷澎的前中國籍員工，在事件發生後，該員工即離開南韓、回到中國，至今仍未回到南韓接受調查。

目前沒有在酷澎的內部系統，發現植入惡意程式，可能是擁有權限的內部人士犯案，而這類「內部人士」是否與外國情報機關、犯罪組織有關聯，將待進一步調查。

