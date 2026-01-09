個資神器「小白機」藏上億筆資料 知名房仲再遭逮聲押

檢調查出個資神器「小白機」又被不肖業者利用，北檢昨日發動搜索行動，當年遭查獲的知名房仲林聿暐疑似再度涉案，遭約談由檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

刑事局曾於2021年間查獲房仲業者口中俗稱「小白機」的個資神器，該設備可查詢1.8億筆個資，號稱連3任總統陳水扁、馬英九及蔡英文資料都羅列在內，還有定時更新功能，許多房仲透過LINE線上購買，取得後直接安裝在電腦即可隨時查閱相關資料。

當年的設計、販售「小白機」及多名購買使用的房仲均遭法辦，其中知名房仲林聿暐因幫忙蒐集個資販售，2022年遭判刑4個月緩刑2年，未料他竟疑似重操舊業，檢調接獲檢舉有不肖車貸業務人員用「小白機」非法取得個資，向民眾電話推銷。

北檢昨（8）日指揮調查局兵分7路執行搜索行動，其中林聿暐疑似再度涉案遭約談，因應訊時未透露個資取得來源，檢察官複訊後懷疑有其他共犯向台北地院聲請羈押禁見，另2名涉案人則各獲5萬元交保。

