一個車位實際4坪權狀卻寫12坪 停車位是房市的最大魔術

車位價格跟房價高度連動，房價上去，車位幾乎不可能不漲。尤其，在不少重劃區、非雙北城市，大眾運輸還不夠密，車位反而變成生活必需品。

回頭看10年前，除了台北市，一個車位動輒突破200萬元之外，其他都會區的車位價格，大概就是一台 Honda CR-V這類國產休旅車的等級。六都之中，台南市甚至是唯一一個「車位還買得到百萬元以下」的城市。

但10年過去，情勢完全翻盤。現在不只台北市，連台南、新竹縣市、台中、高雄，一個平面車位的身價，幾乎全面升級成「Lexus等級的進口休旅車」。 換句話說，車位這件事，價格已經從國產車價，正式跨進進口車價的世界。

最貴的台北市，更是直接示範什麼叫「車位階級躍升」。10年前，就已經是一台賓士C-Class，現在已經變成賓士GLC的價位。依信義房屋不動產企研室資料，台北市平面車位平均價格已經來到287.8萬元。

說到這裡，很多人會突然冒出一個疑問：「等等，權狀上的那個停車位，為什麼有的4.5坪，有的卻寫12坪？一個車位到底有多大？」

答案其實很單純。《建築技術規則》規定，標準平面車位寬度為2.5公尺、長度約5.5到6公尺。換算成坪數，大約是：

2.5 × 5.5 × 0.3025 ＝ 約4.16坪 2.5 × 6 × 0.3025 ＝ 約4.54坪

也就是說，「一個車位真正能停車的面積」，其實就是4.5坪左右。那問題來了，為什麼權狀上會看到8坪、10坪，甚至12坪的車位？

關鍵在於「車道面積」。很多建案會把地下室的行車道、迴轉空間，依比例攤提到每個車位的權狀坪數裡，於是紙面上看起來，車位就被「灌大」了。

這時候，權狀車位越大是好事還壞事？答案是：多半是好事。

如果你的車位權狀登記是12到15坪，代表車道面積是算在車位裡，沒有再灌進住宅公設比；反過來說，如果權狀只寫4到6坪，那很可能車道被算進房屋公設，房子的公設比自然就被拉高，實際可住坪數反而被吃掉。

在這高房價時代，車位價格怎麼漲、權狀怎麼算，早就已經是影響你房子價值的關鍵細節了。



