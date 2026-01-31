一個車位的錢很扯!以前像「再」買台CR-V 現在像「再」買台Lexus賓士

車位價格跟房價高度連動，房價上去，車位幾乎不可能不漲。尤其，在不少重劃區、非雙北城市，大眾運輸還不夠密，車位反而變成生活必需品。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德直言，「有得選的空間其實不多」。

更現實的是，當建商發現樓上住宅價格不好再拉時，車位常常成為「補差額」的工具。因為你買了這棟，就只能買這個社區的車位，不能跑去隔壁社區撿便宜，議價能力自然偏弱。

數字攤開來看，台灣地區主要都會區的停車位真的漲很多。

台北市平面車位，10年前平均223萬元，現在約288萬元，漲幅近三成。一個車位的價格，已經差不多等於一台Mercedes-BenzGLC等級的休旅車。新北市也不遑多讓，從163萬元漲到204萬元，等於一台LexusNX高級休旅車。

但真正讓人張大嘴巴的，是雙北以外的都會區。

桃園一個車位從127萬元漲到163萬元；新竹從106萬元跳到159萬元；台中從101萬元拉到166萬元；台南更誇張，2015年一個車位還只要84萬元、約莫是一台Toyota C-Cross休旅的國產車價格，現在沒這個價了，現在平均已經來到155萬元，10年漲幅高達84%。這些價格，通通對齊Lexus LBX休旅高階版。高雄也正式「破關」，平面車位從140萬元漲到接近205萬元，一個車位，已經是BMW 220i的身價。

換句話說，新竹、台中、台南，這一輪車位行情，集體完成了「從國產車 → 高級進口車」的階級跳躍。

雙北因為本來就貴，反而漲得比較溫和；真正漲最兇的，是那些「以前覺得車位很便宜」的城市。房價一上去，車位自然被補漲，而且補得又快又狠。



