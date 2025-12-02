一個都不能少？林世賢：民進黨每一席彰化立委都很重要 國會少一席將戰力銳減

彰化市長林世賢強調要為彰化人引進創新產業，讓彰化人也能安心在家鄉打拼。

「我們民進黨每一席的立委都很重要！」針對立委是不是該辭去民代公職再來參選縣長，引發了彰化鄉親近日討論關切。彰化市長林世賢補充，如果民進黨籍彰化立委少了一席，民進黨在國會就會減損戰鬥力了。林世賢表示人民選出立法委員，便是期待立委可以在國會殿堂幫國家社會做努力奮鬥的，「不要把立委當成跳板」林世賢如此強調。同時也表示彰化縣未能升格為第七都，與縣長、地方立委是否有盡力向中央爭取地方產業發展，兩者其實是密切關聯的！

彰化市長林世賢進一步表示，彰化人對於無緣升格第七都，難免深覺失落與遺憾。林世賢指出，彰化縣人口從130萬降至122萬以下，未達地方制度法所規定直轄市人口須達125萬的門檻。林世賢市長直指人口不增反減，核心主因即是彰化缺乏新興產業，沒辦法帶動地方創造更多高薪的就業機會，所以年輕人自然不會選擇回到彰化就業。林世賢透露彰化如今這樣的局勢，其實縣長和立委們都有責任！

林世賢表示，不知道四名藍綠立委有沒有向中央表達爭取新興產業的進駐呢？畢竟地方上的產業招商與倡議也得靠立委們向中央政府去傳達反映，幫彰化行銷宣揚本身的優勢強項。林世賢市長就以無人載具產業為例，彰化立委可向中央傳達彰化的金屬加工、精密加工等隱形冠軍的產業製造能力水準是很強的，資源足以整合串聯發展無人機產業的！

林世賢指出，如果將來他可以入主縣府，他會真切回應人民的需求，解決彰化人兩個最大的痛：低薪與升格。首先要給彰化創造更多工作機會，讓年輕人可以回到故鄉彰化好好工作，獲得理想薪酬水平，也得以和妻孩住在一起，更可以有機會和父母三代同堂，而不必辛苦離家北漂打拼。如此一來，便能帶動提升彰化人口數增長，這對於爭取晉級升格為第七都，擺脫彰化人多年來的遺憾，將會有助於彰化縣拿到升格直轄市的關鍵入場券。



