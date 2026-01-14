一個都別放過！北檢8度搜索太子集團剷餘黨 今約談被告身分曝光

台北地檢署今約談曾姓被告身分曝光。（圖／翁靖祐攝）

台北地檢署今（1月14日）對太子集團展開第8波搜索行動，指揮法務部調查局基隆市調查站搜索博奕水房業者住處，並約談登記人曾國恩至北檢複訊。先前太子集團第5波搜索時，北檢鎖定位於帛琉以豪華度假村作為掩飾的博弈水房，該帛琉渡假村目前的登記負責人就是曾國恩。

北檢於今年1月2日執行本案第5波搜索，拘提國安局退役軍官、帛琉度假村登記負責人石濱芳等3人。石男提供帛琉渡假村給太子集團位於帛琉的博弈產業作為水房使用，由太子集團成員江志友負責與其進行接洽。

據了解，本由石男經營的帛琉的度假村，在賣給太子集團的核心幹部吳逸先以後，登記在曾國恩名下，北檢將進一步釐清實際營運水房的人究竟是誰，而曾國恩也於今日下午4時59分抵達北檢複訊。

太子集團全案源於英美政府於2025年10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。

2025年11月起，台北地檢署已經執行8波搜索，累計羈押9人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及知名雪茄館Cigar Vie負責人胞兄陳韋志。

