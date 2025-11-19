一個錢快花完、一個沒錢資助！烏克蘭向法國採購100架飆風戰機，恐怕只會是張「芭樂票」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17 日前往巴黎，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署一份意向書，計畫在未來10年內、購買100架法國製4.5代多用途「陣風」戰機（Rafale F4）。雖然表面上看來，這是一個重要雙邊合作關係，但是不少外媒卻吐槽、這張合約的雙方當事國自身都面臨巨大財務問題，恐怕會導致這筆軍購訂單，最終成為一紙無效的「空頭支票」。
綜合外媒報導指出，就在澤倫斯基前往巴黎之前，基輔才剛剛在10月底和瑞典紳寶（SAAB）簽約，計畫購買最多150架瑞典獅鷲戰機（Saab JAS 39 Gripen），藉此擴大自身空軍機隊戰力。假如一切計畫順利進行，烏克蘭將超越法國空軍（207架），成為歐洲僅次於俄羅斯的第二大戰機擁有國。
但是，現實情況是，如今的烏克蘭政府沒有足夠資金，可投入購買與維持如此龐大數量的新式戰機；而身為製造方的法國，雖然過往多次給買家「財務援助」，可當前的馬克宏政府同樣面臨巨額財政赤字，早已沒有能力提供援助或低利無息貸款。至於挪用俄羅斯被歐盟（EU）凍結的資產，但這麼多年過去，歐盟內部依然遲遲無法達成共識。
除了口袋內有沒有錢，飆風戰機製造商達梭（Dassault）向外媒坦言，生產一架飆風至少需要2至3年，而截至10月為止，其生產線上還有233架戰機正在排隊中，該公司至少需要5年、才完全消化這些訂單，如今的他們、根本沒有能力再額外生產烏克蘭提出的100架需求。
即便是瑞典第一批獅鷲E型戰機，預計也要等3年才能交付。
持續與俄羅斯在東部邊界交戰、烏克蘭位在頓內茨克地區、具備戰略與工業重要性的波克羅夫斯克（Pokrovsk，紅軍城），瀕臨被俄軍攻陷的危機，因為城外的俄軍兵力是烏軍的足足8倍之多。在當前這種情況下，外國軍事專家多半認為，戰機並非烏克蘭最迫切需要的武器，此時澤倫斯基不斷和歐洲國家簽署、採購戰機的意向書，只會讓外界產生更多疑問，而且很可能只會成為一條新聞報導，但無力實現。
烏克蘭最快明年春天耗盡資金
無論是飆風或獅鷲的採購計畫，其關鍵都在資金，烏克蘭兩張合約，就打算從法國與瑞典購入250架新戰機，除了機身本來的價格，加上運作、訓練與維修費用，初期成本極其龐大。就以同樣選用飆風的阿拉伯聯合大公國為例，他們在2021年採購80架飆風戰機，就算扣除武器成本，總價仍高達160億美元（約新台幣4992億元），這還沒算入每年的操作和維護成本。
面對如此龐大的開銷，烏克蘭口袋內真的掏得出來這麼大筆資金？歐盟表示，假如戰事持續延燒下去，烏克蘭很可能在明年（2026）春天就耗盡手中資金。而法國、為了縮減高達3.3兆歐元（約新台幣119.3兆元）的國債與財政赤字，執政聯盟已多次瓦解、總理更因此換過多位。
兩國一個口袋快要沒錢、一個則是國債高築，似乎都沒有能力讓這張100架新戰機訂單能實現的條件。而他們冀望的「奇蹟」是，歐盟能即時批准、以貸款形式將各成員國凍結的2100億歐元（約新台幣7.59兆元）俄羅斯資產，提供烏克蘭政府使用。但這個救命稻草背後，存在極為複雜的法律與政治問題，一旦實施、整個歐盟都可能承擔巨大的風險與責任。
俄羅斯也避免出動最先進戰機
事實上，在這場紅軍城爭奪戰當中，雙方使用戰機的次數相當有限。烏克蘭麾下戰機，主要用於發射「暴風之影」（Storm Shadow）空對地飛彈，或攔截無人機與飛彈威脅。至於俄羅斯一側，擔心遭到愛國者（Patriot）防空系統擊落，也很少部署其最先進的第五代蘇愷57（Su-57），或是蘇愷35（Su-35S）戰機，俄軍主要透過轟炸機或戰機，從空中投下滑翔炸彈或飛彈進行轟炸。
分析師康寧漢（Nick Cunningham）向《華爾街日報》表示，烏克蘭和法、瑞簽署的意向書，其實還不能算正式合約，更像一種政治性的採購承諾，目的是讓法國施壓歐盟總部、盡快釋出凍結的俄羅斯資產。
軍事媒體TWZ則表示，飆風與獅鷲確實將成為烏克蘭最先進的兩款戰機，但是未來該國能否真的拿到至少一批，如今都還是一大問號。
