一個鏡頭竟有5萬隻動物亮相 《動物方城市2》打破刻板印象
相隔近9年，迪士尼動畫《動物方城市2》（Zootopia 2）終於要跟觀眾見面，這回也加入更多的動物角色，光是有台詞的動物角色至少多達70位，甚至在單一鏡頭就一口氣有5萬隻動物登場，也締造了新的紀錄。
《動物方城市2》敘述兔子警探哈茱蒂和她的搭檔狐狸胡尼克為了追查神秘案件，跟隨著一條毒蛇進入了他們從未涉足的爬蟲類世界，而這條名為蓋瑞的毒蛇，一直以洗清家族污名為己任，卻沒想到他也將動物方城市搞得天翻地覆。
至於為何要把新的角色，設定為蛇？劇組透露，曾經有生物學家做過實驗，他們放了一條假蛇在公路上，結果大部份開車經過的人，幾乎都選擇毫不猶豫踩油門輾過，甚至還有人拿槍下車準備轟牠，顯見人們對蛇厭惡及懼怕的程度。因此他們決定讓新角色，設定為毒蛇蓋瑞，希望這樣能打破大眾對蛇的刻板引向。
過往在迪士尼動畫電影史上，蛇的戲份不算少，例如《森林王子》裡的蟒蛇、《羅賓漢》的希斯爵士及《公主與青蛙》的啾啾，但從未有蛇成為迪士尼動畫的主要角色。《動物方城市2》導演傑瑞布希（Jared Bush）表示，他在某次深夜看了關繼威的脫口秀，就決定要找他為毒蛇蓋瑞配音，動畫師亞當葛林透露，當時傑瑞布希請動畫組用關繼威的聲音搭配毒蛇的畫面看看是什麼感覺？「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了。」後來關繼威前往工作室錄音，「他非常興奮，並說很榮幸加入這個大家庭，他非常謙虛，與他合作非常愉快。」
關繼威本人則試圖藉著毒蛇蓋瑞的角色，引導觀眾打破各種刻板印象和偏見，他說：「雖然這個角色一開始聲名狼籍，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』！」聯合導演拜倫霍華（Byron Howard）德補充：「關繼威是為蓋瑞配音的絕佳人選，當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，他也因此成了電影的情感核心。」
導演布希總結：「這座動物方城市對我而言真的是歡樂的所在，它首先是娛樂，但也反映人性。我們故事的核心是茱蒂與尼克的關係，但他們並非孤身冒險，故事的謎題在於，為什麼這毒蛇會來到動物方城市？又為什麼在過去一個世紀裡，城市中沒有出現過任何蛇類？」
電影中到處都是活潑可愛的動物，除了有台詞的角色多達70個，迪士尼在電腦特效上也精益求精，導演霍華德說：「光是角色的種類就很多，我們有一個鏡頭同時在銀幕上出現了5萬隻動物！」難怪他拍胸脯保證：「這絕對是迪士尼動畫史上規模最大的電影！ 」
