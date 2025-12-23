一個「按讚」釀家庭決裂！貝克漢長子六親不認 社群直接封鎖全家

記者林宜君／台北報導

貝克漢一家再度爆出家庭失和風波。（圖／翻攝自brooklynpeltzbeckham IG）

英國足球金童貝克漢一家再度爆出家庭失和風波。長子布魯克林近日在社群平台上封鎖父母與所有手足，導火線竟只是一個「按讚」動作，讓外界震驚這個昔日緊密的名人家庭，如今裂痕已難掩。根據歐美媒體報導，布魯克林近日在社群平台分享料理相關內容時，母親維多莉亞僅按了一個讚，卻引來大量網友留言，希望他能與家人和好。沒想到這些勸說反而讓他情緒失控，最終選擇封鎖父親大衛、母親維多莉亞，以及弟妹羅密歐、克魯茲與哈珀，徹底切斷社群互動。

廣告 廣告

長子布魯克林近日在社群平台上封鎖父母與所有手足。（圖／翻攝自brooklynpeltzbeckham IG）

消息傳出後，外界普遍認為維多莉亞相當受傷。知情人士透露，維多莉亞原本只是想像過去一樣表達對兒子的支持，卻沒想到這個舉動成為壓垮親子關係的最後一根稻草。正值歐美年底假期、家人團聚的重要時刻，貝克漢一家卻陷入前所未有的冷戰狀態。更令外界意外的是，這起封鎖事件是由弟弟克魯茲率先曝光，間接證實布魯克林與家人的關係早已降到冰點。作為長子，布魯克林過去無論嘗試攝影或轉向料理領域，父母始終全力支持，替他牽線資源、安排實習與合作，卻仍未能挽回如今的決裂局面。

布魯克林（左）與美國富豪之女妮可拉佩茲（右）結婚後，布魯克林與岳家往來密切，重要節日多半選擇與妻子家人共度。（圖／翻攝自brooklynpeltzbeckham IG）

自從布魯克林與美國富豪之女妮可拉佩茲結婚後，布魯克林與岳家往來密切，重要節日多半選擇與妻子家人共度，與原生家庭的互動明顯減少，也讓外界質疑夫妻關係是否加深了家族隔閡。此外，雙方心結被認為可追溯至婚禮前後。外傳當時因婚紗品牌問題，維多莉亞與妮可拉曾出現摩擦，即使一度為了布魯克林暫時和解，後續仍再度失和。如今布魯克林全面封鎖家人，想要重修舊好，恐怕比以往更加困難。

更多三立新聞網報導

劉亞仁涉毒3年就復出拍新片！網諷：趙震雄也不用退圈了

陳庭妮被白頭髮嚇到！從19歲染到現在瞬間醒了 決定暫停染髮

北捷血案事件後被翻！Joeman過往開箱「此物」再掀討論 網友吵翻

北捷變戰場！煙霧彈＋長刀奪命 蔡詩芸一句話戳心

