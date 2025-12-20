一個「紙箱」就能給貓咪滿滿的安全感 ! 解析牠們對密閉空間的依賴

火報記者 張舜傑/報導

對人類而言毫不起眼的紙箱，卻常讓貓咪一秒愛上。只要能鑽進去、被包覆，牠們就能立刻放鬆下來，為貓咪來說，這是來自本能的安全需求，而密閉空間正好讓貓咪感到安心又可掌控。

密閉空間帶來可掌控的安全感

對貓咪來說，環境是否可預測，直接影響牠們的情緒穩定度。紙箱或其他密閉空間，能清楚界定邊界，讓貓咪知道自己被保護在一個有限且可掌控的範圍內。當牠們躲進箱子時，外界的動靜不會直接從四面八方湧入，這種視線與感官的阻隔，能有效降低緊張感，也讓身體自然放鬆。

廣告 廣告

躲進箱子符合貓咪天生的躲藏與觀察本能，牠能自行決定何時接觸外界，保有主動權。圖:istockphoto

天性使然的躲藏與觀察本能

貓咪在野外原本就是兼具獵食者與獵物的角色，躲藏與觀察是牠們重要的生存策略。即使生活在家中，這樣的本能依然存在。紙箱提供了一個理想的位置，讓貓咪能在不被打擾的情況下觀察周圍。牠們可以選擇什麼時候露面，什麼時候退回隱蔽狀態，這種主動權對貓咪而言相當重要。

壓力出現時的情緒避風港

當家中出現變化，例如搬家、新成員加入，或環境變得嘈雜時，貓咪往往會更頻繁地躲進箱子裡。這不是逃避，而是一種自我調節的方式。密閉空間能暫時隔絕刺激，讓情緒慢慢沉澱。對貓咪而言，只要有一個安全的退路，就能更快恢復平衡，也比較願意再次面對外界。

為什麼紙箱特別受歡迎

相較於透明或開放式的窩，紙箱不僅遮蔽性高，材質本身也能保溫，讓體感更加舒適。再加上箱子通常帶有淡淡的紙味，容易吸附貓咪自身的氣味，久而久之就變成專屬空間。這種結合氣味、溫度與隱蔽感的環境，自然成為貓咪心中的理想休息地。

紙箱兼具遮蔽、保溫與氣味累積效果，在壓力出現時成為情緒避風港，因此特別受歡迎。圖:istockphoto

貓咪對紙箱的依賴，反映的是牠們對安全感與自主空間的重視。這不只是可愛的小習慣，而是深植於天性的需求。當飼主理解這一點，適度提供可躲藏的密閉空間，不僅能減少壓力行為，也能讓貓咪在日常生活中更加放鬆。對牠們而言，一個簡單的紙箱，有時比任何昂貴的用品都來得貼心。