一個AI榮景，兩個經濟世界！半導體愈發達，其他產業愈蕭條？
生成式人工智慧（AI）席捲全球，推升半導體與股市狂飆。然而，在聯準會升息與全球貿易轉折下，這場AI熱潮也暴露經濟的雙重現實：資本市場熱度高漲，實體經濟卻出現降溫跡象。當投資人沉浸於AI紅利時，泡沫化的陰影是否正悄然浮現？
生成式AI浪潮近年席捲全球，身為全球晶片樞紐的台灣也受惠，但中研院社會所研究員吳介民近日指出，半導體與台積電愈好，台灣就有一群人相對更貧窮，成為民粹主義的溫床。
美國也有類似情況，《財富》雜誌（Fortune）日前引述一張「世上最可怕的圖表」，直指聊天機器人ChatGPT上線以來，股市上漲70％，美國職缺卻減少30％。這場AI革命背後隱藏著兩個分歧的經濟現實：股市狂飆的一端，與就業市場低迷的另一端，但專家認為真正的罪魁禍首不是人工智慧，而是貨幣政策。
經濟兩樣情！標普500漲70％，職缺跌30％
近日一張圖表在社群媒體上瘋傳，並引發關於美國經濟狀況的激烈辯論。那張圖表清楚顯示自2022年11月ChatGPT推出以來，標普500指數（S&P 500）上漲超過70％，職缺數量卻暴跌約30％。這種鮮明的對比讓這張圖表被稱為「世界上最可怕的圖表」。
美國記者兼經濟學家湯普森（Derek Thompson）日前在個人Substack專欄指出，那張世界上最可怕的圖表凸顯潛在事實：「目前確實存在兩種經濟模式，蓬勃發展的AI經濟，以及低迷的其他經濟。」他說了解驅動這兩種模式的因素，對掌握經濟走向至關重要。
他指出，數據本身準確。2022年3月，美國職缺數量為1150萬個，達到高峰，是2000年開始實施職缺與勞動力流動調查（JOLTS）以來的最高水準。到了2025年8月，這個數字僅剩718萬；與此同時，標普500指數從2022年11月的約3840點，攀升至2025年9月約6688點，漲幅約74％。
觀察過去逾20年的JOLTS數據紀錄，從未出現這種情況，職缺數量通常與股市表現密切相關，但目前這種情況前所未見。《財富》雜誌指出，儘管乍看之下，這種差異似乎講述人工智慧讓投資者暴富，卻讓勞工遭受重創；但，事實遠遠複雜多了。
罪魁禍首：貨幣政策、貿易政策、移民執法
湯普森認為，真正的罪魁禍首並非人工智慧，而是貨幣政策。職缺數量並非在ChatGPT於2022年11月推出時達到巔峰，而是在2022年3月，聯準會（Fed）也正在同月開始升息，開啟2023年7月前共升息11次的一連串行動，導致資金成本攀升，投資與就業雙雙收縮。
美國總統川普（Donald Trump）的貿易政策與移民政策讓情況雪上加霜，對等關稅政策與打擊移民的政策降低勞動力成長。美國國家政策基金會（National Foundation for American Policy）一項研究估計，川普的移民政策可能在未來十年內，導致美國勞動力減少1500萬人，並讓年度經濟成長率下降近三分之一。
股市繁榮，就業萎縮：誰是最大受害者？
《財富》雜誌指出，如果人工智慧真是摧毀就業市場的罪魁禍首，科技業應當首當其衝。然而，湯普森向美國智庫「美國就業中心」（Employ America）資深經濟學家穆伊（Preston Mui）諮詢ChatGPT發布以來各產業的職缺情況，結果卻遠非如此，包括人工智慧直接相關的軟體程式設計師、技術人員的資訊業職缺降幅最小。
實際上，職缺下降最劇烈的產業是製造業、建築業、能源開採業，這些產業都受到關稅政策、升息、移民政策的多重打擊。2025年7至8月，建築業職缺從30.3萬降至18.8萬個，創下近10年來新低。2024年10月，建築業職缺較去年同期下降近40％。
然而，AI確實正重塑年輕世代的就業結構。美國史丹佛大學（Stanford University）一項研究發現，自從生成式人工智慧廣泛應用以來，受人工智慧影響最大的職業領域，22至25歲的相關從業人員就業率相對下降13％。在人工智慧影響較小的領域，以及從事相同職業且經驗豐富的從業者，就業率則保持穩定或持續成長。
美國最大銀行摩根大通（JPMorgan）的研究進一步指出，2024年3月，美國大學畢業生的失業率達5.8％，創四年多來新高，而且一直高於整體失業率，這在歷史上極為罕見。摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）表示，雖然這個趨勢可能反映其他因素，但人工智慧的影響可能也造成影響。
儘管如此，美國勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）預測，在2033年之前，許多受人工智慧影響的職缺成長速度將高於平均值，軟體開發人員的就業人數預計將在2023至2033年間成長17.9％，遠高於所有職業4％的平均成長率。
網路泡沫2.0：AI即將泡沫化？
儘管職缺減少，人工智慧概念股卻成為股市主旋律。摩根大通的數據顯示，自ChatGPT推出以來以來，人工智慧股票貢獻標普500指數75％的收益，以及80％的獲利成長。摩根大通估計，目前30家人工智慧相關公司約占標普500指數總市值的44％，過去一年為美國家庭創造約5兆美元的財富成長。
美國摩根士丹利（Morgan Stanley）投資長沙雷特（Lisa Shalett）警告，集中在少數公司的股價上漲引發人們擔憂將發生泡沫，所謂的「美股七巨頭」（Magnificent Seven）股票，目前占標普500指數超過三分之一的市值，這種集中度甚至超過網路泡沫時期。推出ChatGPT的美國人工實驗室OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）坦言，「聰明人對一絲真理過度興奮，」泡沫就會發生。
《財富》雜誌指出，人們很容易將當前的經濟狀況歸咎於人工智慧，尤其是在看到那張「世上最可怕的圖表」後，但這並非單一原因所致；相反，它是多種因素共同作用的結果，包括聯準會的貨幣緊縮政策、白宮的貿易限制與移民執法、華爾街（Wall Street）集中在少數幾家科技巨擘的人工智慧投資熱潮。
AI浪潮既可能是新生產力革命的開端，也可能是泡沫化前的高潮，未來如何在技術創新與經濟穩定間取得平衡，將決定AI時代的真正走向是永續成長，或者重蹈網路泡沫的覆轍。
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 23 小時前
《千萬買房惡夢》漏水屋VS惡鄰居的殘酷二選一：專家用「修繕經濟學」算出痛苦指數
「我花光二十年積蓄，竟然買到一棟會下雨的屋子，還附贈整天在群組咆哮的惡鄰居！」一位剛交屋的苦主在論壇絕望控訴，他的人生積蓄換來的竟是「漏水屋＋惡鄰居」的雙重打擊。這個極端案例在網路引爆熱議，掀起一場關乎居住品質的終極思辨：當硬體災難與人性考驗同時來襲，我們該如何抉擇？ 走進這位苦主的新家，牆面水痕如抽象畫般蔓延，天花板的黴斑像不請自來的紋身，更可怕的是社區群組裡永不停歇的言語暴力。「每次下雨我都神經緊繃，既要忙著拿水桶接漏水，還要忍受群組裡鄰居的冷嘲熱諷。」這種雙重摺磨讓他不禁反思：如果當初只能二選一，到底該選漏水但鄰居和善的老公寓，還是房屋完好但鄰居難纏的華廈？賣厝阿明 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 6 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 2 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 9 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前