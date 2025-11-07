一個AI榮景，兩個經濟世界！半導體愈發達，其他產業愈蕭條？

生成式人工智慧（AI）席捲全球，推升半導體與股市狂飆。然而，在聯準會升息與全球貿易轉折下，這場AI熱潮也暴露經濟的雙重現實：資本市場熱度高漲，實體經濟卻出現降溫跡象。當投資人沉浸於AI紅利時，泡沫化的陰影是否正悄然浮現？

生成式AI浪潮近年席捲全球，身為全球晶片樞紐的台灣也受惠，但中研院社會所研究員吳介民近日指出，半導體與台積電愈好，台灣就有一群人相對更貧窮，成為民粹主義的溫床。

美國也有類似情況，《財富》雜誌（Fortune）日前引述一張「世上最可怕的圖表」，直指聊天機器人ChatGPT上線以來，股市上漲70％，美國職缺卻減少30％。這場AI革命背後隱藏著兩個分歧的經濟現實：股市狂飆的一端，與就業市場低迷的另一端，但專家認為真正的罪魁禍首不是人工智慧，而是貨幣政策。

經濟兩樣情！標普500漲70％，職缺跌30％

近日一張圖表在社群媒體上瘋傳，並引發關於美國經濟狀況的激烈辯論。那張圖表清楚顯示自2022年11月ChatGPT推出以來，標普500指數（S&P 500）上漲超過70％，職缺數量卻暴跌約30％。這種鮮明的對比讓這張圖表被稱為「世界上最可怕的圖表」。

美國記者兼經濟學家湯普森（Derek Thompson）日前在個人Substack專欄指出，那張世界上最可怕的圖表凸顯潛在事實：「目前確實存在兩種經濟模式，蓬勃發展的AI經濟，以及低迷的其他經濟。」他說了解驅動這兩種模式的因素，對掌握經濟走向至關重要。

他指出，數據本身準確。2022年3月，美國職缺數量為1150萬個，達到高峰，是2000年開始實施職缺與勞動力流動調查（JOLTS）以來的最高水準。到了2025年8月，這個數字僅剩718萬；與此同時，標普500指數從2022年11月的約3840點，攀升至2025年9月約6688點，漲幅約74％。

觀察過去逾20年的JOLTS數據紀錄，從未出現這種情況，職缺數量通常與股市表現密切相關，但目前這種情況前所未見。《財富》雜誌指出，儘管乍看之下，這種差異似乎講述人工智慧讓投資者暴富，卻讓勞工遭受重創；但，事實遠遠複雜多了。

罪魁禍首：貨幣政策、貿易政策、移民執法

湯普森認為，真正的罪魁禍首並非人工智慧，而是貨幣政策。職缺數量並非在ChatGPT於2022年11月推出時達到巔峰，而是在2022年3月，聯準會（Fed）也正在同月開始升息，開啟2023年7月前共升息11次的一連串行動，導致資金成本攀升，投資與就業雙雙收縮。

美國總統川普（Donald Trump）的貿易政策與移民政策讓情況雪上加霜，對等關稅政策與打擊移民的政策降低勞動力成長。美國國家政策基金會（National Foundation for American Policy）一項研究估計，川普的移民政策可能在未來十年內，導致美國勞動力減少1500萬人，並讓年度經濟成長率下降近三分之一。

一項研究估計，川普的移民政策可能在未來十年內，導致美國勞動力減少1500萬人。僅為情境配圖，遠見資料庫

股市繁榮，就業萎縮：誰是最大受害者？

《財富》雜誌指出，如果人工智慧真是摧毀就業市場的罪魁禍首，科技業應當首當其衝。然而，湯普森向美國智庫「美國就業中心」（Employ America）資深經濟學家穆伊（Preston Mui）諮詢ChatGPT發布以來各產業的職缺情況，結果卻遠非如此，包括人工智慧直接相關的軟體程式設計師、技術人員的資訊業職缺降幅最小。

實際上，職缺下降最劇烈的產業是製造業、建築業、能源開採業，這些產業都受到關稅政策、升息、移民政策的多重打擊。2025年7至8月，建築業職缺從30.3萬降至18.8萬個，創下近10年來新低。2024年10月，建築業職缺較去年同期下降近40％。

然而，AI確實正重塑年輕世代的就業結構。美國史丹佛大學（Stanford University）一項研究發現，自從生成式人工智慧廣泛應用以來，受人工智慧影響最大的職業領域，22至25歲的相關從業人員就業率相對下降13％。在人工智慧影響較小的領域，以及從事相同職業且經驗豐富的從業者，就業率則保持穩定或持續成長。

美國最大銀行摩根大通（JPMorgan）的研究進一步指出，2024年3月，美國大學畢業生的失業率達5.8％，創四年多來新高，而且一直高於整體失業率，這在歷史上極為罕見。摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）表示，雖然這個趨勢可能反映其他因素，但人工智慧的影響可能也造成影響。

儘管如此，美國勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）預測，在2033年之前，許多受人工智慧影響的職缺成長速度將高於平均值，軟體開發人員的就業人數預計將在2023至2033年間成長17.9％，遠高於所有職業4％的平均成長率。

網路泡沫2.0：AI即將泡沫化？

儘管職缺減少，人工智慧概念股卻成為股市主旋律。摩根大通的數據顯示，自ChatGPT推出以來以來，人工智慧股票貢獻標普500指數75％的收益，以及80％的獲利成長。摩根大通估計，目前30家人工智慧相關公司約占標普500指數總市值的44％，過去一年為美國家庭創造約5兆美元的財富成長。

美國摩根士丹利（Morgan Stanley）投資長沙雷特（Lisa Shalett）警告，集中在少數公司的股價上漲引發人們擔憂將發生泡沫，所謂的「美股七巨頭」（Magnificent Seven）股票，目前占標普500指數超過三分之一的市值，這種集中度甚至超過網路泡沫時期。推出ChatGPT的美國人工實驗室OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）坦言，「聰明人對一絲真理過度興奮，」泡沫就會發生。

《財富》雜誌指出，人們很容易將當前的經濟狀況歸咎於人工智慧，尤其是在看到那張「世上最可怕的圖表」後，但這並非單一原因所致；相反，它是多種因素共同作用的結果，包括聯準會的貨幣緊縮政策、白宮的貿易限制與移民執法、華爾街（Wall Street）集中在少數幾家科技巨擘的人工智慧投資熱潮。

AI浪潮既可能是新生產力革命的開端，也可能是泡沫化前的高潮，未來如何在技術創新與經濟穩定間取得平衡，將決定AI時代的真正走向是永續成長，或者重蹈網路泡沫的覆轍。