倍利創投12/9登錄興櫃 推動醫療創新
【記者柯安聰台北報導】倍利生技創投（7882）將於12月9日登錄興櫃交易，正式跨足資本市場。倍利創投近年順應全球趨勢，憑藉團隊深厚的生技研發背景，聚焦高齡化社會及精準醫療需求，鎖定具長期成長潛力與高技術門檻的生技與大健康醫療產業，並以「影響力投資」理念，透過專業創投與資金挹注，支持醫療創新。
倍利創投專注於生技與大健康醫療產業投資，成功扶植仁新醫藥及其重要子公司Belite Bio、智新生技、寶泰生醫、台寶生醫等企業，透過資金挹注推動公司掛牌與研發，展現對產業趨勢的前瞻觀察與專業判斷。倍利創投登錄興櫃後，期望吸引更多策略投資人與產業夥伴，共同推動台灣生技產業鏈升級，促進資本市場多元發展。
圖：倍利生技創投公司於12月9日登錄興櫃交易。倍利創投董事長黃顯華(左2)、倍利創投總經理許哲雄(右1)、富邦證券董事葉公亮(右2)與富邦證券副總經理胡中華(左1)。
倍利創投董事長黃顯華表示，生技與大健康醫療產業有望繼ICT產業之後，成為支持台灣經濟發展新重心。倍利創投不僅扮演產業和投資人之間的橋樑，更以專業創投角色，結合生技研發經驗與投資專業，挹注資金扶植企業茁壯，並透過創投基金投資組合分散風險，協助投資人掌握獨角獸機會的同時也能兼顧風險。倍利創投登錄興櫃後，將善用市場資金與信任，延伸投資能量，成為台灣創新醫療產業的長期推動者。
倍利創投自2023年轉型為永續創投以來，連續2年獲利，並先後配發股票股利0.26元、現金股利0.15元，目前資本額為20.5億元，每股淨值累計成長27.63％，IRR 14.24％。倍利創投2024年營收1.4億元，稅後淨利0.97億元，每股稅後盈餘0.47元。2025年前10月營收為5.12億元，自結稅後淨利4.39億元，每股稅後盈餘2.14元。（自立電子報2025/12/8）
其他人也在看
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 6
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 10
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 17
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電展開攻勢市值重返38兆元 供應鏈齊步大漲
受到美國降息機率濃，台積電ADR上周五收漲，台股今（8）日由台積電（2330）領軍大漲，早盤漲勢凌厲，攻堅至1,485元大漲25元，市值重返38兆元大關，來到38.51兆元，台積電供應鏈股價也齊步衝鋒，洋基工程（6691）、矽格（6257）等均拉上漲停。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話