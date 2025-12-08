倍利生技創投9日登錄興櫃 強調影響力投資策略推動醫療創新

富邦證券輔導的倍利生技創投（7882）12月9日將登錄興櫃交易。富邦證券提供



富邦證券輔導的倍利生技創投（7882）將於 12 月 9 日正式登錄興櫃，跨足資本市場。倍利生技創投董事長黃顯華表示，公司深耕生技與大健康產業多年，透過影響力投資策略，結合研發與資本能量，目標成為推動台灣創新醫療的重要推手。

倍利生技創投董事長黃顯華表示，生技與大健康醫療產業具備長期成長動能，有望成為繼 ICT 之後帶動台灣經濟的核心力量。倍利創投以專業投資人角色，挹注資金協助企業茁壯，並透過創投基金組合分散風險，讓投資人同時兼顧獲利與風險控管。他強調，投資生技「是救人又賺錢的投資」，不僅可促成優秀團隊開發救命新藥、高階醫材，也能讓社會與投資人共享成果。

倍利生技創投係福邦證券集團於7年期的創投基金期限屆滿後，於112年重新募集資金並轉型為永續型生技創投公司，同時延攬許哲雄博士擔任總經理，建立國內目前僅見、兼具資本市場經驗及生技專業知識之創投經營團隊，隨後於113年改名為「倍利生技創業投資股份有限公司」。

富邦證券副總經理徐傳禮指出，倍利創投已成功扶植仁新醫藥及旗下 Belite Bio、智新生技、寶泰生醫、台寶生醫等企業，協助其研發與資本市場發展，展現團隊在產業趨勢上的前瞻判斷。此次登錄興櫃，有助吸引更多策略投資人與產業夥伴，加速台灣生技產業鏈升級。

倍利創投 2023 年轉型為永續型生技創投後獲利連年，已配發股票與現金股利，資本額 20.5 億元，每股淨值累積成長 27.63％，IRR 達 14.24％。倍利創投2024年營收1.4億元，稅後淨利0.97億元，每股稅後盈餘0.47元。2025年前10月自結營收為5.12億元，自結稅後淨利4.39億元、自結每股稅後盈餘2.14元。

公司表示，未來將持續強化新創篩選、跨域合作與國際布局，並善用市場資金加速投資能量，成為推動台灣生技大健康產業的重要長期力量。

