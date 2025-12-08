倍利生技創投9日登錄興櫃 深耕生技與大健康產業！

富邦證券輔導的倍利生技創投（7882），將於12月9日登錄興櫃交易，正式跨足資本市場。倍利生技創投董事長黃顯華表示，生技、大健康醫療產業，可望繼ICT產業之後，成為支撐台灣經濟發展的重心；而倍利創投則扮演產業和投資人之間的橋樑角色，一方面挹注資金扶植生技產業之企業茁壯成長，一方面協助投資人從大健康醫療、生技產業中獲取穩定的投資報酬。

富邦證券副總徐傳禮表示，倍利創投專注於生技與大健康醫療產業投資，成功扶植仁新醫藥及其重要子公司Belite Bio、智新生技、寶泰生醫、台寶生醫等企業，透過資金挹注推動公司掛牌與研發，展現對產業趨勢的前瞻觀察與專業判斷。倍利創投登錄興櫃後，期望吸引更多策略投資人與產業夥伴，共同推動台灣生技產業鏈升級，促進資本市場多元發展。

倍利創投團隊具生技研發背景，聚焦高齡化社會及精準醫療需求，鎖定具長期成長潛力與高技術門檻的生技與大健康醫療產業，並以「影響力投資」理念，透過專業創投與資金挹注，支持醫療創新。

倍利創投董事長黃顯華表示，投資生技創投是很有意義的事情，是救人又賺錢的投資，既可以透過投資，協助優秀團隊開發優良的產品，進而引領他們進入資本市場，得到更多的資源，研發更多高階醫材、精密儀器、救命新藥，亦可從生技產業的茁壯發展，獲得穩定的投資報酬，甚至有機會讓自己或週遭親友的身心健康受惠。

黃顯華表示，生技與大健康醫療產業攸關國人乃至世人的身心健康及生活品質，發展成功的關鍵在於人才與智慧的頭腦，受外在因素影響較小，有利台灣生技產業發展；台灣生技產業目前尚屬萌芽階段，有望繼ICT產業之後，成為下一世代的明星產業。

倍利創投以專業創投角色，結合生技研發經驗與投資專業，挹注資金扶植企業茁壯，並透過創投基金以投資組合分散風險，協助投資人掌握獨角獸機會的同時也能兼顧風險。

倍利創投表示，此次登錄興櫃，不僅是企業轉型的重要里程碑，更象徵台灣創投市場正邁向專業化與永續化的新階段。展望未來，倍利創投將透過專業投資、策略整合與跨域合作，推動台灣生技產業國際競爭力。

倍利生技創投係福邦證券集團於7年期的創投基金期限屆滿後，基於對生技產業的看好與重視，於112年重新募集資金並轉型為永續型生技創投公司，同時延攬許哲雄博士擔任總經理，隨後於113年改名為「倍利生技創業投資股份有限公司」，象徵轉型方向與品牌定位之全面升級。目前福邦證券集團持股約24%。

倍利創投自2023年轉型為永續創投以來，連續2年獲利，並先後配發股票股利0.26元、現金股利0.15元，目前資本額為20.5億元，每股淨值累計成長27.63％，IRR 14.24％。

倍利創投2024年營收1.4億元，稅後淨利0.97億元，每股稅後盈餘0.47元；2025年前10月自結營收為5.12億元，自結稅後淨利4.39億元、自結每股稅後盈餘2.14元。

倍利創投表示，持續強化早期新創篩選，並透過資源引介，提升被投資企業研發實力與國際視野，增加成功出場率。

