倍力第六屆財務長聯誼會 聚焦AI、永續與資安

▲倍力資訊第六屆財務長聯誼會盛大展開。

資訊軟體整合服務商倍力資訊（6874）第六屆財務長聯誼會吸引近300位上市櫃財務長、企業永續負責人及高階經理人齊聚。活動中，倍力資訊邀集了金管會、會計研究發展基金會、CRIF中華徵信所、以柔資訊、奧義智慧科技等與談貴賓，共同針對永續資訊揭露、AI技術應用、風險管理及資安韌性等議題進行交流，協助企業在永續與財務並重的時代中強化營運透明度與競爭力。

金管會證期局黃仲豪主任秘書指出，永續資訊揭露為全球趨勢，IFRS S1/S2 已成為國際一致採用的永續報導基準，台灣將分階段導入IFRS永續準則，並推動溫室氣體盤查與確信制度，提升揭露品質與可比較性，並強調與企業財務報告的連結。除了提醒企業需強化治理、策略、風險管理及指標揭露外，會中也針對企業在永續揭露上面臨的挑戰及如何精進永續報導的路徑提出了建議。

會計研究發展基金會王怡心董事長則分享企業如何以永續資訊提升競爭力，內容包含永續揭露的五大原則、上市櫃公司接軌 IFRS S1/S2 的行動路徑、導入過程的三大痛點以及相應解方，並強調永續資訊將成為企業競爭力的新語言。

倍力資訊副總羅慶祖則以「財報到IFRS S1/S2永續資訊揭露的關鍵助力」為主題分享使用數位科技自動化整合相關數據，並完整說明企業需依步驟導入永續揭露，以及企業在面臨指標多、資料分散、人工彙整困難等挑戰的前提下，如何以系統化平台提升資料一致性、可稽核性與揭露效率。

以柔資訊暨東海大學AI中心創辦人羅文聰博士與倍力資訊陳信益執行副總經理則共同以「AI新時代：營業秘密保護與財會AI助手」為主題，羅文聰博士指出營業秘密無形中已成為企業之核心資產，內外部洩密與網路攻擊風險大幅上升。有效保護需具備制度、技術、稽核三大面向；倍力資訊則運用AI Agent強化財務對帳流程與管理報表自動化，協助企業降低風險並提升效率。

CRIF中華徵信所亞洲區合規事業負責人郭曉薇也表示，制裁已從地緣政治擴散到全球供應鏈，UBO最終受益人成為核心合規風險來源。即使交易合法，只要UBO被制裁，企業可能被波及。CRIF建議企業建立UBO資料庫、整合內外部數據、採自動化制裁比對、設立DNP清單，並透過壓力測試與替代供應商規劃降低斷鏈風險，強化財務穩健度與合規能力。

奧義智慧科技創辦人吳明蔚最後以「從EASM看企業資安財務風險」的實務經驗分享，明確指出企業面臨AI、駭客與供應鏈三重資安衝擊，外部曝險常被忽略而形成隱性財務負債。EASM以AI從駭客視角掃描企業外部資產，揭露外洩帳密、弱點、供應鏈漏洞等風險，並量化為潛在財務損失。企業需將資安議題視為風險管理之投資，而非成本。

倍力資訊董事長許金隆表示，生成式 AI 與IFRS永續揭露準則接軌時程的快速演進，正推動企業財務流程與資訊治理的深層變革。AI 技術加速財務數據整合與分析，提升決策效率與風險預測能力；IFRS S1/S2 國際永續準則的推動，正引導企業將永續與財務報告深度整合，強化治理、風險管理與資訊揭露，以提升企業營運透明度並回應利害關係人的期待。透過軟體技術應用高效率協助企業實踐合規，企業不僅優化治理與資訊品質，更能吸引投資、強化品牌信任、降低法遵與營運風險，為企業永續經營奠定穩健基礎。