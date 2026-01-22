「一倍太少了！」仁寶董座陳瑞聰豪喊今年AI伺服器爆炸成長 誓言最短時間重返兆元

仁寶董事長陳瑞聰（左）喊出今年AI伺服器「爆炸性成長」、總經理Tony Bonadero（右）也預估今年AI伺服器營收貢獻度有機會挑戰16％。

投入伺服器多年尚未開花結果的仁寶，董事長陳瑞聰今日高喊，2026年仁寶AI伺服器將出現「爆炸性成長」、「幅度絕對會讓人驚訝」、「一倍太少了」，仁寶總座Tony Bonadero則認為，2026年仁寶AI伺服器營收比重有機會來到16％。也因為AI伺服器大成長、公司營運向AI轉型有成，陳瑞聰對董事會、對全場員工承諾「用最短時間帶領仁寶重返兆元企業」。

仁寶今日舉行旺年會，董事長陳瑞聰在會前記者會一開場，就自曝最近「壓力大、心情沈重」，都是因為仁寶2025年營收下滑至7500多億元，比起2021年仁寶有疫情紅利、筆電出貨量高度成長，帶動營收衝上頂峰1.2兆元來說，這幾年疫情紅利消退、全球筆電需求量逐年減少，2025年仁寶營收比2021大幅衰退將近四成。

陳瑞聰表示，他一年半前接任仁寶董事長後，仁寶就開始啟動體質調整與轉型，除了淡出低毛利訂單、純組裝訂單之外，更朝向AI硬體與AI應用轉型，他話鋒一轉，2025年是仁寶的谷底，「2026年AI伺服器會有爆炸性成長…..，幅度絕對會讓人驚訝！」

陳瑞聰進一步指出，仁寶2025年宣布啟動的德州廠，將以生產AI伺服器L10、L11為主，預計在2026年第二季底完工投產、快速衝刺，而仁寶在台灣、越南都會同步擴充SMT產線、生產L6，他預期，仁寶AI伺服器的營收將從第二季底至2026下半年明顯爆發，而在伺服器的成長率方面，他沒有正面回答，只是笑笑地說，2025年仁寶伺服器營收才100億元，2026年「成長一倍的話太少了」，先前陳瑞聰設立2027年AI伺服器營收1000億元的目標，他今日表示很有信心達到。

仁寶總經理Tony Bonadero則預估，2026年仁寶伺服器的營收占比有機會上看兩成，其中80％都來自於AI伺服器，換言之，AI伺服器2026年對營收貢獻度就有機會來到16％。而也因為AI伺服器大幅成長，陳瑞聰認為，2026年PC與非PC營收占比有機會來到六比四、首度達到仁寶努力多年的目標，在PC、智慧裝置之外，「今年AI伺服器將成為仁寶堅強的第三隻腳」。

也因為AI伺服器的成長、仁寶轉型成為以AI為中心的企業，陳瑞聰不僅在記者會中、更在旺年會開場致詞時，對全場説「我承諾員工、董事會，我會帶領大家，在最短時間內營收重返兆元」，引起台下的歡聲雷動。



