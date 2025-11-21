倍微前3季稅前1元 庫存、財務皆健康穩健

【記者柯安聰台北報導】倍微科技(6270)21日召開線上法人說明會，會中說明2025年第3季營運成果及未來營運展望，經會計師核閱民國114年第3季合併營收為6.28億元，稅前獲利4388萬元，按目前實收股本7.21億元計算，第3季每股稅前盈餘0.61元；累計前3季合併營收21.94億元，稅前獲利7215萬元，每股稅前盈餘1.00元。



面對第4季，公司對整體需求維持審慎樂觀的看法，公司庫存目前已調整為符合整體營運狀況的健康水位，公司財務指標表現依然穩健。



面對席捲而來的AI浪潮，倍微表示，正加速拓展產品應用範疇。現階段全力鎖定伺服器、Raid Card及Security IC等高成長領域，相關客戶合作案已進入試產階段。同時積極與客戶並肩開拓BMC產品的新應用領域，以期創造全新的市場應用。在AIPC應用上，與客戶持續合作開發的EC產品取得重大進展，成功躋身品牌大廠供應鏈名單並導入試產，為未來營收增添新翼。



在中國市場佈局方面，倍微採取「深化既有、拓展創新」的雙軌策略。在加強充電樁及NVR IoT開發及電源應用的同時，積極導入公司成功的AI產品解決方案，旨在提升雙方的共存與互信程度並導入量產，力求在大中華市場穩定成長。



展望未來，倍微指出，2026年將持續積極參與客戶新案開發或提供公司已開發的方案給客戶，協助轉化為量產訂單，公司有信心營收動能將逐年回升，持續的穩健增長。（自立電子報2025/11/21）