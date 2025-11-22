倒三角路口未停讓釀禍！「阿公阿嬤」下課遇撞
記者張正量／宜蘭報導
宜蘭縣冬山鄉二十一日下午發生一起嚴重車禍，五十四歲杜姓男子駕駛計程車行經永和路與美和路一段六十二巷路口時，與十九歲鄭姓男子駕駛的小客車發生激烈碰撞。強大衝擊力道將計程車推落路旁水溝，小客車則翻入一旁水田，驚險瞬間全被監視器拍下。
警方調查，事故發生在下午三時許，事發當下杜男駕駛營業小客車沿美和路一段六十二巷由東往西直行，車上載有兩名乘客，分別是七十五歲的阿嬤與六十六歲的阿公，兩人是某長照中心課程的同學，上完課後共同搭車準備返回冬山順安村住處；同時間，鄭男駕駛自小客車沿永和路由南往北行駛。兩車在巷口交會時發生碰撞，造成兩名駕駛及兩位乘客皆受傷，經送醫治療後均無生命危險。
杜姓司機向警方供稱，通過路口前曾按喇叭提醒，以為對方會注意並減速，但仍發生事故。據了解，事故路口設有「倒三角讓路標誌」，行經車輛應先停下確認是否有來車後再通行。
警方表示，現場兩名駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方呼籲，行經路口務必減速慢行、注意左右來車，支道車應讓幹道車優先通行，而幹道車輛亦應保持警戒速度，共同守護行車安全，避免憾事再發生。
