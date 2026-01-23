倒個垃圾成死別！家屬一度「拒收」市府5萬慰問金 張善政曝原因

記者石明啟、羅欣怡／桃園報導

資源回收車撞擊垃圾車瞬間。（圖／翻攝畫面）

桃園市環保局垃圾車與資源回收車今（23日）傍晚6時許在龜山區中興路執行垃圾收運勤務時，駕駛回收車的吳姓男子突然暈厥，車子在無人控制狀態下往前衝，撞擊一票正在倒垃圾的民眾，造成78歲婦人死亡。市長張善政晚間前往桃園市殯弔唁，交付的5萬急難金原本被家屬拒絕，但在張善政解釋後收下。張善政表示，不管是傷者或是往生者，都會盡最大的責任照顧他們、不會逃避。

張善政表示，市政府會負起所有應該負的責任，不管是傷者或是往生者，都會盡最大的責任照顧他們，不管是傷勢的復原或是後事的處理，我們絕對不會逃避。

資源回收車無煞車撞擊，車頭都撞凹。（圖／翻攝畫面）

張善政指出，對於這些受傷或是往生者的家屬致歉，我們也會把這件事情的原因查得清楚、水落石出，給家屬們一個交代。

張善政晚間前往慰問死者家屬。（圖／記者石明啟攝影）

張善政解釋，市府臨時先給了 5 萬元的慰問金，是因為擔心他們最近幾天很有可能會有很多臨時的開銷，但家屬非常客氣、體貼，說可以給這個更需要的人，他們不需要這筆錢。不過因為除了這個意外，誰也不知道說臨時要用什麼錢，所以市府還是勸他這筆錢先收下。

張善政表示市府一定會負責到底。（圖／記者石明啟攝影）

張善政強調，這個錢不能代表說這個出事情我們這個歉意，但是至少讓他們現在如果說有一些臨時的事情要處理，手頭上不會有這個拮据的狀況，最後家屬也接受市府的慰問金。

