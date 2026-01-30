倒嗓也沒差！他憶「歌壇浪子」王傑掀回憶殺 網瘋敲碗演唱會：可學伍佰

娛樂中心／綜合報導

「歌壇浪子」王傑在80、90年代紅極一時，還與周華健、齊秦等人被封為「台灣四大天王」，如今卻消失在演藝圈。廣播金鐘得主、台藝大講師傅汝洋近日回憶王傑從運將變歌壇天王，後來「被下毒倒嗓」的傳奇人生，意外引起許多網友共鳴，紛紛留言心中最經典的王傑歌曲，不少人還敲碗開演唱會，笑說王傑倒嗓了也沒關係：「可以學伍佰，我們一樣會買單」！

王傑首張專輯同名歌曲《一場遊戲一場夢》當年紅遍全台，圖為《一場遊戲一場夢》MV畫面。（圖／翻攝自YouTube-Timeless Music頻道）

「那真的只是一場遊戲一場夢？」傅汝洋最近在社群發文，回憶傳奇歌手王傑的點點滴滴，表示自己剛退伍在唱片公司上班時，某天一名穿著破球鞋、舊牛仔褲的瘦瘦年輕人來試音，原來他是一名計程車司機，因為「老婆跑了」所以把小女兒綁在前座上獨自照顧，這一幕被製作人李壽全碰見，於是邀請他來試音，從此改變這位運將人生，而他就是王傑。

傅汝洋回憶，首張專輯《一場遊戲一場夢》推出後，唱片公司火力全開，某晚他在板橋湳雅夜市逛街，發現從第一攤到最後一攤，全部都在播王傑的歌，心中頓時湧上說不出的感動，「他不僅僅是紅，是全台灣一起聽他的人生」。

雖然王傑一躍變身當紅歌手，有件事卻令傅汝洋印象深刻，他記得某天做完記者訪問，王傑突然問他「你有沒有 300 元？可不可以借我搭計程車回新店山區？」儘管他內心浮現疑惑，想說是小錢仍借給王傑，想起王傑那種侷促卻又自然的模樣，依然難忘。

王傑（左起）也曾演出經典國片《七匹狼》，與葉全真、庹宗華、張雨生共同演出。圖為電影《七匹狼》海報局部畫面。（圖／翻攝自臺灣歷史博物館官網）

1999年底，王傑跳槽到香港最大娛樂集團，此後10年間共發行5張專輯。期間在電台擔任DJ的傅汝洋，有次收到王傑新專輯，迫不及待播歌給大家聽，自己卻嚇一大跳，因為「高音唱不上去、會落拍」，讓他懷疑是自己認識的王傑嗎？

傅汝洋說，之後王傑上遍中國節目自爆「被下毒倒嗓」，也因說話太直的大砲性格，在競爭激烈的香港娛樂圈顯得孤單；2018年王傑出版自我調侃的作品，坦然唱出「我知道我是個已經過氣的歌手」，之後便淡出歌壇、隱居加拿大。

2023年發行的王傑專輯《無題》，是將他2018年的數位專輯實體化，專輯其中一首歌曲為《我知道我是一個已經過氣的歌手》。（圖／翻攝自華納音樂IG）

多年時光過去，傅汝洋坦言依然懷念王傑的歌，「我常想，現在全台灣瘋演唱會，如果王傑回台灣開個人演唱會，一定非常非常非常轟動吧？」他至今也仍珍藏王傑的原版黑膠，相信「一場遊戲一場夢，永遠留在歌迷心裡」。

貼文一發出，掀起網友回憶殺，紛紛留言討論當年王傑有多紅，「當年他走紅的程度，一點不輸周董」、「民國77.8年時大街小巷都是他的歌」、「1990年代眾多台灣男歌手中他是個人色彩最強，聲線最獨特的一位」、「77年我高二，王傑的歌紅遍大街小巷，大學到KTV打工，王傑的個每個包廂都點，紅翻了」、「我人生第一個卡帶就是王傑，從頭出道後每張必買，最喜歡安妮，當年在西門町，不管走到哪間店都是在放一場遊戲一場夢」。

網友們也寫下自己對王傑印象最深刻的歌曲，除了《一場遊戲一場夢》，《你是我胸口永遠的痛》、《忘了你忘了我》、《是否我真的一無所有》、《為了愛夢一生》、《安妮》等歌曲都被點名，還有人敲碗王傑開演唱會，「真的希望他可以回來台灣開演唱會」、「不管他如今的嗓音怎麼樣，只要他回台灣開演唱會，多少錢我都會去的！」

王傑在80年代紅遍全台大街小巷。（圖／《你的青春也是我的青春》提供）

兩天後傅汝洋有感而發，再度發文也敲碗王傑演唱會，意外掀起更多網友共鳴，吸引近2千人按讚、700多人留言「＋1」，網友們表示「必須去，非常期待」、「+1，國高中時代喜愛的歌手，支持也在期待」、「唯一讓我有衝動看演唱會的，就是王傑」、「我是馬來西亞人，我也必定會去」、「+1，現在去聽是聽逝去的青春」。

面對王傑倒嗓的現實，網友們也坦言「年輕的時候沒錢追星，現在有能力了，他卻無法唱了，如果他能開一場演唱會，就算只站在台上，讓下面歌迷大合唱，票價再貴我都願意花！」、「不管能不能唱，唱得好不好聽，只要開演唱會，貴一點也沒關係，因為我們都已經到了這年紀，已經有財力了，大家一起唱著把它接下去」，還有人留言笑說「如果嗓子不允許唱整場，可以學伍佰，我們一樣會買單」。

王傑多年前自爆被下毒傷了嗓音，無奈嘆這件事「把我一生都毀了」。（圖／翻攝四川衛視／資料照）

