「倒土不卡關」工地直送港區 高雄土石方新制上路

高雄市公共及民間工程自2025年11月7日起，已依「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」將營建剩餘土石方送往港區整地土地進行去化。





近日外界關心營建工地「土石方沒地方去」恐影響工程進度，高雄市政府工務局表示，高雄已提前完成相關配套，營建剩餘土石方有明確、合法的去化管道，工程並未因此停擺，請市民放心。





工務局說明，市府配合中央政策，加強管理營建工地挖出的土石，透過電子聯單與GPS追蹤，從工地、運送到最終處理地點全程掌握，目的是防止土石遭非法棄置，並非增加業者負擔或卡關工程。





為回應業界反映清運流程複雜、效率不佳的問題，市府多次與營建、不動產及相關業者溝通協調，並促請中央調整制度。內政部國土管理署已於1月14日宣布新措施，未混雜垃圾、可再利用的單純土石，經查驗合格後，可從工地直接送往高雄港區整地土地，不必再繞行土資場，大幅縮短時間、降低成本。

工務局指出，這項「工地直送港區」的新做法，不僅提升清運效率，也獲得高雄不動產與營建業界普遍肯定，有助工程如期推動。目前不論公共工程或民間工程，都已實際進場運作，證明制度可行，並非外界所說「沒有地方可倒土」也特此澄清。

在管理方面，高市府會在工地端派員查驗土石來源與性質，港區收受端也加強稽查，確保土石從挖出到最後處理都能清楚追蹤。高雄市目前共有13處合法土石方處理場，整體處理量能充足，可因應工程需求。





此外，對於學校整修、道路改善等小型或分段施工的公共工程，市府也將放寬最低進場量限制，讓零星工程能依實際產出量彈性處理，不再受限於數量門檻。





工務局強調，市府將持續作為中央與地方、制度與產業之間的溝通橋梁，滾動調整相關措施，在確保環境安全與管理透明的前提下，讓城市建設持續推動，兼顧發展與環保。

