倒垃圾卻遇計程車拒讓道！運將、住戶爆衝突

記者林俊華、龔芸可／基隆報導

7日晚上八點多，正值倒垃圾時間，但在基隆新豐街卻有一輛多元計程車停在馬路中央，導致垃圾車無法通行，民眾上前請運將稍微讓道，因此爆發口角衝突。

垃圾車和計程車卡在路中間，動彈不得。

監視器畫面拍下，垃圾車已經停妥準備清運，但巷弄裡卻還有一台多元計程車，雙方卡在路中間，幾乎動彈不得。

倒垃圾的民眾上前請司機稍微倒車，讓垃圾車通過，沒想到對方不僅不配合，還直接下車與民眾爆發口角。

司機：「你打我啊！」



住戶：「你沒聽懂喔，你有聽懂嗎？」

民眾簡先生：「他也兇人家，然後罵一些很難聽的話，他說倒垃圾是你們家的事，不關我的事啦，他就是硬要垃圾車讓他。」

民眾因此跟司機爆發口角。

這起糾紛發生在基隆市新豐街，7日晚間八點多，由於計程車司機態度強硬，垃圾車只能選擇倒車讓路，讓不少倒垃圾的民眾感到相當困擾。

但根據了解，這個路段屬於社區私人土地，即使有違規停車情形，警方也無法取締開單，而垃圾車雖然依法享有部分臨時停車的豁免權，但不代表有絕對優先路權，遇到這種情況只能相互禮讓。里長表示已建請協助，希望可以將這個路段納入取締範圍，避免類似狀況再度發生。

