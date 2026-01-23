倒垃圾奪命！回收車駕駛昏厥暴衝 78歲婦人遭撞不治

桃園市龜山區今日晚間發生回收車衝撞垃圾車事故，導致一名婦人送醫不治。（翻攝畫面）

桃園市龜山區23日晚間發生重大車禍。一輛資源回收車行經中興路時，駕駛疑似突發身體不適當場昏厥，車輛瞬間失控向前暴衝，追撞前方垃圾車並波及路旁多名民眾，現場一片混亂。事故共造成7人受傷，其中回收車駕駛與1名78歲婦人一度失去呼吸心跳，婦人送醫後仍宣告不治。

桃園市消防局指出，晚間6時4分接獲通報，龜山區中興路發生資源回收車追撞垃圾車事故，因傷者人數眾多，立即啟動大量傷病患機制，出動22名消防人員、7輛救護車到場救援。救護人員現場檢傷後，將7名傷者分送4家醫院急救。

警方與消防單位初步了解，52歲吳姓資源回收車駕駛當時負責中興線清運作業，行經路段時突然全身冒冷汗並陷入昏厥，導致車輛在無法控制的情況下向前衝撞。吳男事發前酒測正常，平時也無特殊病史，實際昏厥原因仍待進一步釐清。

事故中，78歲邱范姓婦人遭猛烈撞擊，現場呈現OHCA狀態，送往聖保祿醫院搶救後，院方於晚間7時37分宣告不治。另有83歲丁姓婦人右腿開放性骨折傷勢嚴重，送往林口長庚醫院治療，其餘傷者包括39歲黃姓男子右小腿開放性傷口與腹痛、61歲陳姓婦人多處擦傷、31歲呂姓男子肢體與頭部疼痛，以及1名52歲外籍女子頭部疼痛，均送醫治療中。

桃園市環境管理處表示，事故發生後已派員前往醫院慰問傷者與家屬，並協助後續就醫事宜，受影響的清運路線也已調派支援車輛完成收運。至於整起事故發生原因與責任歸屬，仍由警方與相關單位持續調查釐清。

