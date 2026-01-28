倒垃圾引爆街頭混戰！59歲惡鄰酒後狂毆母子

彰化縣田中鎮26日下午5時許發生一起鄰居暴力事件。59歲賴姓男子在垃圾車清運時段，對正在倒垃圾的24歲黃姓鄰居出言辱罵三字經，隨即動手攻擊。

監視器畫面顯示，黃男丟完垃圾後遭賴男逼近，雙方爆發拳腳衝突，黃男為自衛還手，場面一度失控。

衝突過程中，黃母見狀出面勸阻，卻遭賴男一巴掌打在臉上，導致臉部紅腫挫傷。黃父試圖揮手要求賴男離開，但對方仍步步進逼。

整起事件發生在垃圾車旁，清潔隊員在車上繼續工作，垃圾車隨後緩緩駛離現場。受害家庭表示，這並非首次遭遇暴力。黃父透露，先前兒子玩BB槍吵到鄰居，賴男就曾動手毆打他。

黃母無奈表示，兒子現在出門倒垃圾前，都會先查看監視器確認是否安全，全家人每天生活在恐懼當中。更令人憤慨的是，這次衝突竟發生在雙方開庭前一天。

田中分局偵查隊副隊長劉嘉濱證實，雙方確為鄰居且長期有嫌隙，賴嫌因酒後突然動手傷害鄰居。警方呼籲暴力無法解決問題，將涉及刑法相關罪責，建議鄰里紛争應保持理性，可尋求公所調解委員會協助。當地居民透露，賴男早已是頭痛人物，但多數鄰居擔心遭報復不敢出面指認。

