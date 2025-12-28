倒垃圾慘摔越想越氣！男隔日亮刀追清潔駕駛

▲越想越氣！倒垃圾慘摔竟記恨一整天，台中男隔日亮刀追清潔隊駕駛。（圖／台中市環保局提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市清水區昨（27）日上午驚傳暴力攻擊事件。64歲蔡姓男子26日倒垃圾時，因為沒能追上垃圾車而跌倒，心生不滿，隔日上午11點多，竟然持西瓜刀到神清路攔截垃圾車，威脅垃圾車駕駛。



垃圾車王姓駕駛下車查看車輛狀況時，本來已返家的蔡姓嫌犯，再次衝出門，又持刀追了上來，所幸王姓駕駛反應快速，機警逃回車內，並鎖上車門自保，好在沒有受到傷害，但蔡姓嫌犯仍持續揮刀砍門，警方獲報後迅速到場，將蔡姓嫌犯以現行犯逮捕，全案移送台中地檢署偵辦。

清水區清潔隊長邱雅琳表示，王姓駕駛飽受驚嚇，所幸平安無傷，將持續對相關同仁加強心理輔導關懷，並提醒清潔人員注意周遭動態，遇突發狀況應迅速離開現場、保護自身安全為優先，也呼籲民眾體諒第一線清潔人員辛勞，保持理性溝通，避免不理性行為引發危險或觸法。

