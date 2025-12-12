倒垃圾捨身救警衛！七旬翁遭毒駕撞死 女兒淚訴父最後遺言

基隆市仁愛區南榮路9日深夜發生一起嚴重交通事故。32歲陳姓男子疑似吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」後，駕駛賓士名車上路，行經該路段時突然失控暴衝，連環撞擊停放路邊的7部汽機車及一輛正在清運的垃圾車，造成3人受傷送醫。

事發當時，73歲陳姓老翁正在路邊倒垃圾。據死者女兒轉述，父親看見失控車輛朝附近警衛衝去，第一時間伸手將警衛推開，自己卻來不及閃避，遭撞擊後被捲入車底，傷勢嚴重。另有33歲陳姓男子及51歲馬姓男子同時受傷。

三名傷者送醫時均意識清楚。然而陳翁因顱內出血、腹部傷勢及骨盆腔破裂骨折等重創，隨即被送入加護病房。醫療團隊緊急為其輸血並進行多次手術搶救，但病況持續惡化，最終於11日凌晨宣告不治。

死者女兒接受採訪時難掩悲痛。她表示，母親過世後，她每天陪伴父親聊天，沒想到突然接到噩耗。她回憶父親送醫時下半身明顯變形，一直痛苦地喊著「胃很痛、救我」，這成為父親留給她的最後話語。

家屬透露，陳翁在鄰里間向來熱心助人，當晚只是例行出門倒垃圾，沒想到竟遭遇橫禍。更令家屬憤怒的是，肇事者至今未向家屬道歉，他們也未收到任何監視器畫面說明事故經過，只能從新聞片段了解事件。

警方調查發現，肇事駕駛陳男酒測值為0，但在其車內查獲毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支等物品。初步檢驗呈現毒品陽性反應，陳男已被依法移送偵辦。

死者女兒沉痛呼籲政府正視毒駕問題，希望透過修法加重處罰，嚴懲毒駕與酒駕行為，避免類似悲劇再次發生。目前警方與檢方持續調查事故詳細成因及相關事證，死者確切死因仍有待相驗釐清。

