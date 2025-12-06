倒垃圾注意！2027年全面禁廚餘養豬 北市規劃倒廚餘「不再分類」

中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話