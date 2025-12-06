倒垃圾注意！2027年全面禁廚餘養豬 北市規劃倒廚餘「不再分類」
即時中心／徐子為報導
行政院拍板2027年起全面禁止廚餘養豬。對此，台北市政府環保局表示，現行回收採養豬、堆肥廚餘2類，未來將取消，預計於今年底前公告調整。
行政院院會4日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到明（2026）年12月31日止，2027年起全面轉型用飼料養豬。
媒體《中央社》今（6）天報導引述台北市環境保護局副局長盧世昌說法，指出全市家戶廚餘每天約126公噸，其中大多是可作為堆肥再利用的生廚餘。未來為配合中央全面禁止廚餘養豬政策，正規劃未來清運時不再區分紅、藍桶，而是全數作為堆肥廚餘處理，時間確定後會對外公告。
環保局提醒民眾，倒垃圾時勿將垃圾與雜物混入廚餘內，違者將處1200元至6000元罰鍰，並請協助先瀝乾水份，再倒入垃圾車後的收集桶內，同時響應惜食，吃多少、買多少、煮多少。
原文出處：快新聞／倒垃圾注意！2027年全面禁廚餘養豬 北市規劃倒廚餘「不再分類」
更多民視新聞報導
談民進黨不改國名 賴清德提「這原因」：有助於團結台灣社會
中籍慣竊在日本「偷遍百人」 落網竟囂張嗆「日是扒手天堂」
要接棒選北市議員？應曉薇「正妹女兒」應佳妤鬆口發聲「準備好了」
其他人也在看
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前 ・ 64
2025根與芽濕地嘉年華新竹香山濕地登場 以行動落實海洋保育
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府與台灣珍古德協會共同主辦的「2025根與芽濕地嘉年華」， […]觀傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 17
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 29
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 86
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 12
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出
爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因子女在校涉嫌毆打同學並恐嚇「打死你」，5日出面道歉表示先動手就是不對。國民黨青年軍賴苡任隨即在臉書發文諷刺「有其父必有其子」，更翻出過往影片指控賴瑞隆在立法院「專挑女性立委下手」，引發輿論關注。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 240
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
NBA／嘆好友遭無情對待！ 甜瓜告誡戴維斯和威少：小心別成下個保羅
「控衛之神」保羅（Chris Paul）3日驚傳和快艇分道揚鑣，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在節目《7 PM in Brooklyn》上不但相當心疼好友的處境，他還向戴維斯（Anthony Davis）、威斯布魯克（Russell Westbrook）和德羅森（DeMar DeRozan）3人喊話，要他們小心別變成下個保羅。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 18
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 371
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 6 小時前 ・ 11